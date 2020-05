El turisme rural gironí espera la desescalada de Barcelona per obrir

Els allotjaments rurals de les comarques gironines estan pendents del desconfinament definitiu i de la recuperació de la mobilitat entre províncies per reprendre l'activitat. L'entrada, demà dilluns, de Girona en la fase 1 de la desescalada no els afecta, sosté el president de l'Associació de Turisme Rural de Girona, Ramon Corominas, ja que el gruix important de clients és de la província de Barcelona. Malgrat comptar amb autorització per obrir a partir de la setmana vinent mantenint les mesures de seguretat, no ho faran fins que s'apliqui la fase 3, diu.

Corominas creu que les restriccions per viatjar a l'estranger afavoriran el turisme de proximitat i en complexos més reduïts, com són les cases rurals, però tot i això ja donen per perduda la temporada turística d'aquest estiu. Les reserves de Setmana Santa i del pont de l'1 de maig es van anul·lar en la seva totalitat i entre juliol i agost confien en reactivar en part el sector.

«Fins que no desconfinin Barcelona totalment per a nosaltres és com si no obríssim», assegura Corominas. Des de l'Associació de Turisme Rural asseguren que el 90% de la seva clientela és de l'àrea metropolitana. Tot i això, les restriccions en vols també els passaran factura, ja que sobretot en temporada estival els clients estrangers o de la resta d'Espanya que es desplacen a la demarcació en avió per gaudir dels avantatges del turisme rural té un «pes important». En termes genèrics calculen que perdran al voltant del 30% de la clientela durant l'estiu.

Així doncs, el sector té totes les esperances posades en el client nacional, les reserves d'última hora i el valor del quilòmetre zero (Km0). Així ho ha constatat també al llarg d'aquesta setmana el president de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural, Anton Bundó, que recorda que el turisme rural repercuteix en l'economia del territori a través de visites a cooperatives, compres d'oli o de vi, per exemple. Els allotjaments rurals d'arreu de Catalunya es troben en la mateixa situació. A les Terres de l'Ebre, per exemple, també condicionen l'obertura al desconfinament de Barcelona i les previsions són pessimistes, ja que no es preveu la reactivació fins cap al juliol, asseguren.



Allotjaments reduïts

D'altra banda, el sector constata que la tipologia dels seus allotjaments, amb poques places, dona més seguretat als clients enfront dels grans complexes hotelers. Al respecte, l'Associació que representa aquests allotjaments a Girona assenyala a més que aspectes com ara la neteja són més senzills en entorns reduïts. Tot i això, l'entitat concreta que de les trucades que han rebut de gent interessada en començar a reservar cases rurals el que busca són espais d'ús exclusiu per a ells.

«L'allotjament que estigui format per dos o tres apartaments ho tindrà complicat perquè ens estem trobant que les famílies no es volen barrejar», assenyala Ramon Corominas. «Ja hem rebut trucades per reservar però si després no poden estar sols, ja no venen», concreta. A més, molts d'ells disposen d'espais comuns com ara la piscina i el jardí i Corominas assenyala la incertesa sobre com s'hauran d'acabar utilitzant aquests espais que a més a porten un valor afegit als allotjaments. En la majoria de casos són negocis familiars sense personal, a excepció del servei de neteja.