Allau de peticions dels presidents autonòmics al Govern de Pedro Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat al president espanyol, Pedro Sánchez, que s'oposarà a la pròrroga de l'estat d'alarma fins que Catalunya no recuperi «totes les competències». Així li va traslladar durant la reunió del cap de l'executiu espanyol i els presidents autonòmics d'aquest diumenge. «Catalunya porta gestionant la seva sanitat des de fa 37 anys. Coneixem perfectament com volem gestionar aquestes competències i creiem que l'autoritat competent hem de ser nosaltres», va defensar. D'altra banda, va anunciar una reclamació conjunta a l'Estat pels impagaments de les prestacions d'ERTO, va reclamar els 4.000 milions d'euros de cost extraordinari per a Catalunya per la covid i va insistir en la necessitat de poder fer més dèficit.

Segons fonts del Govern, Torra va centrar la seva intervenció en els àmbits de la salut, l'economia i l'emergència social. Pel que fa al primer, va reclamar la necessitat que la mascareta sigui obligatòria al carrer, especialment tenint en compte la fase de desescalada en que la conscienciació dels hàbits de salut, higiene i distanciament social seran molt importants.

En l'aspecte econòmic, va subratllar que l'objectiu ha de ser salvar el màxim de llocs de treball possibles i donar confiança als treballadors. Per això, va lamentar que hi hagi molts treballadors que encara no han cobrat les prestacions dels ERTOs i va anunciar que, davant l'«allau» de crítiques i queixes, la Generalitat farà la reclamació conjunta a l'Estat. D'altra banda, va reclamar tots els recursos necessaris per poder afrontar la crisi provocada pel coronavirus i per això ha reclamat els 4.000 milions d'euros de cost extraordinari que ha suposat la covid-19 a Catalunya i ha augmentat el dèficit dels territoris, que «no és suficient».

«Hem de fer més dèficit i compartir-lo amb l'Estat. No pot ser que l'estat es quedi un percentatge altíssim de dèficit i nosaltres ens quedem sense recursos per atendre les nostres ciutadans», ha destacat el president, que també va demanar alliberar els superàvits dels ajuntaments. Per últim, va exigir que és «imprescindible» que s'aprovi al maig la Renda Bàsica Universal, així com el subsidi per les persones que hagin de treballar i que tinguin persones dependents a càrrec.

Peticions autonòmiques

El malestar dels presidents autonòmics creix amb la nova proposta de la pròrroga de l'estat d'alarma. Això va provocar un allau de peticions dels diferents dirigents polítics.

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, va demanar al Govern una cogovernança amb les comunitats autònomes i que es prenguessin decisions bilaterals durant la desescalada, una sol·licitud que de la mateixa manera que amb Torra, condicionarà el suport de Revilla pel que va a la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma. Revilla va insistir que els dirigents de cada territori són qui millor coneixen la seva situació, i per tant, han de tenir «veu i vot» respecte a les decisions que es prenen en cada una de les fases de la desescalada. De la mateixa manera ho ha fet el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha reclamat a Sánchez que s'estableixi «un nou marc legal que integri el model de cogovernança».

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va demanar a Sánchez que en les sortides dels nens per passejar o jugar puguin participar ambdós pares. Durant la reunió Feijóo també va reclamar un «criteri únic» en matèria d'educació i serveis socials per les pròximes setmanes de desescalada, mentre que ha insistit que l'estat «coordini» amb les autonomies l'ingrés mínim vital.