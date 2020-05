Desconcert per l'ampliació de les terrasses a Girona

Malestar i incertesa a l'hostaleria. Malgrat les ganes de sortir a prendre alguna cosa a les terrasses, el sector mostrava el seu «escepticisme» poques hores abans de passar a la fase 1, a més de malestar per la incertesa de l'ampliació de les terrasses.

ars i restaurants de les comarques de Girona es preparen per passar a la fase 1. Es preveu que siguin pocs els qui avui aixequin la persiana. I és que molts dels establiments o no tenen terrassa o bé no els surt a compte per les despeses de personal i Seguretat Social que suposa. Per això, la majoria dels que sí que han decidit començar a treballar aquest dilluns han sol·licitat una ampliació de terrassa a l'ajuntament corresponent. De fet, aquesta és una de les mesures més habituals entre consistoris, per tal de permetre a aquests bars i restaurants poder facturar, almenys, una quantitat similar a la que feien abans de la crisi.

Incertesa en el sector

Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona expliquen que ara per ara hi ha «incertesa» en el sector ja que «no saben com respondrà la gent». El president de l'entitat, Josep Carreras, espera que el client local doni suport i aposti per anar als establiments.

En aquest sentit, la predisposició dels veïns de Girona és «bona». De fet, un dels llocs més concorreguts –sempre mantenint les distàncies– és el bar que hi ha al carrer de la Força, que fa cafès o infusions per emportar. Ahir era constant el degoteig de veïns que s'acostaven a comprar-ne un.