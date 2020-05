Girona celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Aquest diumenge nombroses poblacions gironines han commemorat el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia per celebrar que, tal dia com ahir de fa 30 anys, es va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'objectiu d'aquesta jornada és denunciar la discriminació que segueixen patint les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals, així com seguir lluitant en l'avanç dels seus drets arreu del món. L'any 2015 es va incorporar la bifòbia al nom de la campanya, que ara reuneix les tres acceptacions del col·lectiu.

Els ajuntaments de Blanes, Riudellots, Llagostera i Hostalric són alguns dels consistoris gironins que s'han adherit al manifest emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.



Bandera sense onejar a Blanes

El consistori del municipi costaner ja és el quart any consecutiu que s'adhereix a aquest dia internacional. Fins ara, amb motiu d'aquesta commemoració, s'havia penjat una bandera LGTBI al balcó principal de l'edifici consistorial, com a suport a la reivindicació que afecta el col·lectiu. Enguany, però, no ha estat possible penjar-la perquè des del passat 24 de març, quan es van produir les dues primeres morts per la covid-19 a l'Hospital Comarcal de Blanes, les banderes institucionals onegen a mig pal en senyal de dol pels seus afectats.

D'altra banda, el Servei de Polítiques d'Igualtat de l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes ha organitzat i posat en marxa altres accions telemàtiques. Una d'elles promou la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGTBI, on s'inclou la campanya del SAI Blanes amb una imatge interactiva amb diferents elements per abordar les discriminacions per LGBTI-fòbia amb el lema «LGBTI-fòbia, ni a casa, ni al carrer!».



Activitats d'autoaprenentatge

El servei municipal també s'ha encarregat de crear un joc interactiu: un rosco glossari dedicat únicament i exclusivament a aquest tema. Presentat a l'estil del conegut programa televisiu on es tracta d'endevinar paraules, el «Rosco Glossari» té per objectiu que les persones es familiaritzin amb termes relacionats amb la temàtica LGBTI+. Està plantejat com un joc d'autoaprenentatge per visibilitzar tot el que hi ha darrere de les sigles del col·lectiu. Aquest és un mitjà més per reivindicar que avui dia, en la nostra societat, s'ha de parlar d'homofòbia, transfobia i bifòbia perquè encara hi ha persones que pateixen discriminacions i d'altres que no en tenen prou coneixement.

Des del SAI Blanes es remarca la necessitat que la ciutadania entengui que la identitat de les persones és molt valuosa. Consideren fonamental poder trencar estereotips i tenir en compte les interseccionalitats per avançar cap a la igualtat real, on totes les persones són respectades, i així garantir els seus drets fonamentals.



Llagostera, Riudellots i Hostalric

Poblacions com Llagostera, Riudellots i Hostalric també s'han adherit al manifest a favor d'aquest dia internacional. Aquests consistoris sí que han penjat al balcó la bandera LGTBI en contra del rebuig davant de qualsevol mena de discriminació per raó de gènere.

L'Ajuntament d'Hostalric ha fet una declaració contra l'LGTB-fòbia des del seu Instagram a càrrec de l'alcalde, Nil Papiol, i la tinent d'alcalde d'Igualtat, Anna Noguera. De la mateixa manera, la comissió de festes del poble i l'Ipunt han elaborat un seguit d'activitats en format concurs i a través de les xarxes socials per posar a prova els coneixements dels seus seguidors.