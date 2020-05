El Govern espanyol aprovarà l'ús obligatori de mascaretes

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern espanyol aprovarà decrets per reforçar l'ús obligatori de mascaretes. L'alt càrrec no va voler detallar en quins àmbits es faria fins que la proposta definitiva sigui acordada els propers dies, però tot apunta que serà en els llocs públics. Segons Illa, hi ha unanimitat entre el Govern i els presidents autonòmics a favor d'aquesta opció.

Així ho va explicar la roda de premsa que va fer conjuntament amb la ministra portaveu, María Jesús Montero, posterior a la reunió «constructiva» entre el president espanyol Pedro Sánchez i els representats de les comunitats autònomes.

Aquestes mesures podrien concretar-se amb multes de 300 euros, segons va publicar ahir El Confidencial Digital. Segons aquest mitjà, fonts de a Moncloa afirmen que aquesta mesura té a veure amb què, a mesura es van coneixent detalls de la malaltia, cada vegada hi ha més consciència que la transmissió asimptomàtica resulta molt perillosa. Així, l'obligació de protegir-se el nas i la boca, amb mascaretes o amb alguna peça de roba, com a mínim durant un temps que encara s'està valorant segons les autoritats sanitàries, contibuirà a reduir la propagació de forma considerable.

Aquesta mesura s'imposaria en els propers 15 o 20 dies, una vegada se superi l'escassetat de subministres de mascaretes per a què es pugui generalitzar el seu ús per a tots els ciutadans.

D'altra banda, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va assegurar que la transmissió del coronavirus a Espanya és ja molt baixa i que la majoria de contagis es concentren exclusivament en els àmbits sanitari i sociosanitari. «Estem molt a prop d'acabar amb la transmissió social i domiciliària del virus. Tot i que el risc de rebrot segueix essent important», va assenyalar Simón.