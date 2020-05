Illa rectifica i permet les rebaixes en qualsevol fase

El Govern central permet finalment les rebaixes a partir d'avui, fins i tot a les zones que encara segueixen a la fase 0 de la desescalada, sempre que no es generin aglomeracions. Si se'n generen, els establiments han de tancar de forma immediata. Així va anunciar-ho el Ministeri de Sanitat aquest cap de setmana al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en què s'expliquen modificacions a les mesures previstes per a les fases 1 i 0.

Concretament, la nova ordre modifica les regulacions relatives a les rebaixes, les quals havien generat confusió a partir de les divergències entre Salvador Illa, ministre de Sanitat, i el Ministeri d'Indústria i Comerç. A l'ordre del passat 9 de maig s'establia que, durant la fase 1, els establiments no podrien dur a terme cap acció que pugués generar aglomeracions, tant a dins dels espais comercials com als voltants. Illa havia deixat clar que les rebaixes no estaven permeses, mentre que el Departament d'Indústria i Comerç havia deixat entendre que sí.

A la nova ordre, el Govern deixa clar que sí que es poden dur a terme, sempre que no s'incompleixen les mesures de distanciament per evitar la propagació del virus. Barcelona, la Comunitat de Madrid i part de Castella i Lleó també es podran beneficiar de les noves regulacions, tot i trobar-se encara a la fase 0.



Responsabilitat del comerciant

La nova normativa publicada al BOE estableix que són els comerciants els qui han de procurar que no es produeixin aglomeracions que impedeixin el compliment de les mesures sanitàries. Segons el text, «les accions comercials o de promoció que els establiments comercials duguin a terme hauran d'anar acompanyades per mesures destinades a preservar les que les autoritats sanitàries han dictat», com ara el distanciament social.

Així doncs, els comerciants hauran d'assegurar que es manté la distància de seguretat entre clients i que no s'excedeixen els límits d'aforament. Si es donen aquest tipus de situacions, caldrà que els responsables dels establiments «adoptin les mesures adequades per evitar-les» i, si cal, «aturin immediatament les accions comercials o promocions en concret». Les rebaixes i promocions fetes a través de les botigues online continuen estant permeses.