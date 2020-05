Les mascaretes seran obligatòries al carrer i en espais tancats "si no es pot garantir" la distància mínima de 2 metres

Les mascaretes seran obligatòries als espais tancats i a la via pública "si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de dos metres" per prevenir el contagi de la Covid-19. La mesura es regularà en els propers dies en una ordre ministerial i s'afegeix a la obligatorietat de dur-la al transport públic.

La decisió, que feia dies que estava sobre la taula, s'ha acordat aquest dilluns a la tarda a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat amb les comunitats autònomes. Aquest diumenge, el ministre Salvador Illa ja va avançar que es preveia "reforçar" el seu ús i que hi havia "unanimitat" en demanar-ne la obligatorietat, tot i que no va especificar en quins àmbits.

La mesura ha estat reivindicada per algunes administracions, tot i que el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha expressat en diverses ocasions que la obligatorietat s'havia d'estudiar bé i tenint en compte certs col—lectius que no les poden portar durant un temps perllongat. Aquest diumenge, però, Illa ja va avançar que hi havia unanimitat per "reforçar-ne" la obligatorietat però no va especificar en quins supòsits.