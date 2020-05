Sisè dia consecutiu de descens d'ingressats per Covid-19 als hospitals gironins

Sisè dia consecutiu de descens en el nombre de pacients ingressats per la covid-19 a les comarques gironines. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 176 malalts hospitalitzats a hospitals de la regió sanitària, 19 menys que ahir quan n'eren 195. El nombre de pacients en estat greu es manté estable des de dissabte en divuit. Diumenge hi va haver un repunt lleu en el nombre de professionals sanitaris afectats, passant dels 50 de dissabte a 52. Aquest dilluns, segons les mateixes dades, continua havent-hi el mateix número de sanitaris afectats per la pandèmia.

Dilluns passat, la demarcació se situava per primer cop per sota dels 300 hospitalitzats, una situació que no s'havia produït en gairebé dos mesos. Concretament, fa una setmana hi havia 299 hospitalitzats.

Dimarts hi va haver un repunt lleu que va tornar a situar la demarcació en els 300 ingressos exactes. Dimecres hi va haver un nou descens en el nombre d'hospitalitzacions i, segons les dades de Salut, fins a aquest dilluns s'ha mantingut la tendència a la baixa. Després de sis dies consecutius de descens, actualment hi ha 176 malalts ingressats, dinou menys que ahir i 124 menys que dimarts.

El dia amb més ingressos per coronavirus a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

Segons les dades de Salut, actualment hi ha divuit pacients ingressats en estat greu, els mateixos que hi havia tant dissabte com ahir i suposa la xifra més baixa des del 21 de març. A la regió sanitària no hi ha hagut cap augment de malalts de gravetat des del dia 29 d'abril, fa disset dies, quan n'hi havia 59. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

Durant dotze dies seguits, a la regió sanitària havien disminuït dia rere dia el nombre de professionals sanitaris contagiats. Aquesta tendència es va trencar dimarts. Segons les dades, hi havia 104 sanitaris diagnosticats de covid-19, cinc més que dilluns quan n'eren 99. Dimecres hi va tornar a haver un descens en el nombre de contagis que situava els professionals contagiats en 83.

El nombre de professionals afectats per la pandèmia s'ha reduït dia a dia fins a aquest dissabte que n'hi havia 50. Aquest diumenge, però, s'ha trencat la dinàmica i s'han registrat dos nous contagis. Segons les dades de Salut, aquest dilluns que la regió sanitària ha entrat en fase 1 hi ha exactament el mateix nombre de sanitaris contagiat que ahir, 52.

El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus