Absolt un exregidor de la CUP de Torroella d'un delicte d'amenaces

L'Audiència de Girona ha desestimat el recurs de l'acusació particular i ha confirmat l'absolució de l'exregidor de la CUP de Torroella de Montgrí Robert Huertas d'un delicte lleu d'amenaces contra un membre de Ciutadans durant un acte de la formació taronja. El tribunal avala la sentència del jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà que va concloure que hi havia «dubtes més que raonables» que fos Huertas la persona que va dir al denunciant: «Cuadros, Cuadros, has cavat la teva pròpia tomba» el 26 de gener del 2019, en un acte del partit taronja que va comptar amb la participació del diputat Carlos Carrizosa i en què un regidor de Blanes, Sergi Atalaya, va ser agredit i va resultar ferit. La sentència de l'Audiència sosté que aquests dubtes no són «capritxosos» perquè són «absolutament visibles i patents les diferències existents entre el denunciat i l'individu» que apareix a les imatges.

L'Audiència remarca que el cas compta amb una prova «de calat evident» com és la gravació dels fets aportada per la defensa, encapçalada pel lletrat Benet Salellas. «A les imatges, es pot observar perfectament com la persona que efectua les manifestacions que es recullen, de les quals no hi ha dubte que no són pròpies d'una societat democràtica madura, les efectua un individu de constitució forta, que porta ulleres i el cabell rapat als laterals», indica la sentència.

Els fets van tenir lloc durant una concentració de protesta contra un acte que Ciutadans havia organitzat al municipi. El membre de Ciutadans va denunciar l'exregidor de la CUP acusant-lo d'amenaces. L'acusació demanava per a Huertas una multa de 1.080 euros i una indemnització de 500 euros.