El Consell de la Selva aprova una pòlissa de 10 milions per ajudar els ajuntaments

El Consell Comarcal de la Selva, en el seu últim ple, va aprovar concertar una pòlissa de 10 milions d'euros amb la Caixa per ajudar els municipis a afrontar les despeses provocades pel covid-19. A més, el president del Consell, Salvador Balliu, va anunciar que ben aviat concertaran una pòlissa de 3,5 milions d'euros amb el BBVA, també amb la mateixa finalitat. Balliu va plantejar que per llei el Consell Comarcal no pot avançar més del 75% del que recapta per als ajuntaments.

Va posar d'exemple que si un ajuntament té delegat el recapte de les contribucions al Consell i si la contribució recaptada és de 100.000 euros, el Consell Comarcal només li pot avançar 75.000 euros. L'acord va ser aprovat amb els vots de JuntsxCat, ERC, Independents per la Selva, PSC, Podem i les abstencions de la CUP i Ciutadans.

En el debat Ivet Casadevall (CUP) va considerar que la crisi del covid-19 posa damunt de la taula una crisi social i econòmica sumada a una crisi climàtica. Segons ella, fa falta un canvi de visió global que trenqui amb el funcionament actual del Consell Comarcal.

Va valorar que donar suport als ajuntaments és vital i va reclamar la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (Arsal) impulsada sota els governs del PP. Va aconsellar fer una modificació de pressupost per destinar totes les partides que no s'implementin a projectes de lluita contra la crisi social i econòmica causada per la pandèmia de la COVID-19.

Va demanar una relació de les bestretes destinades als ajuntaments, va reclamar que les bestretes siguin a interès zero per als ajuntaments i, en aquest punt, va comentar que la Direcció Local d'Administració Local aconsella injectar diners en comptes de fer bestretes. A la resposta, el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, va demanar directament a la CUP que, en comptes de fer un discurs polític, aportés solucions i va posar sobre la taula el fet que la funció del Consell Comarcal és ajudar els pobles que tenen dificultats. Va explicar que l'interès dels préstecs per als ajuntaments serà zero i que el Consell Comarcal de la Selva pagarà entre divuit i vint mil euros per al préstec de deu milions d'euros.

Balliu va recordar que l'any passat el Consell Comarcal va fer una pòlissa d'un milió d'euros per ajudar els ajuntaments i ara n'ha de fer una de deu milions. «Perquè vegin on estem», va comparar. Va demanar a la representant de la CUP que li expliqués una manera de pagar les nòmines dels treballadors municipals sense fer una pòlissa.

Després d'avançar que hi votaria a favor, Joan Martí (ERC), va demanar si les peticions d'ajuts dels ajuntaments arribades al Consell Comarcal, esgoten els deu milions d'euros de la pòlissa i també va demanar si el Consell Comarcal havia preparat uns criteris per ordenar la petició de les bestretes dels ajuntaments.

Va apuntar la possibilitat que els deu milions d'euros fossin insuficients. Davant d'aquesta possibilitat, va demanar per la previsió de fer una nova bestreta i com es faria.

Balliu va respondre que, en els pròxims dies, ell mateix signaria una altra pòlissa amb el BBVA. En aquest cas, per un valor de 3,5 milions d'euros. Va explicar que no havien establert la pòlissa abans per l'existència d'una clàusula amb la qual l'Ajuntament no estava d'acord. «Ens l'han treta», va precisar, i després va explicar que el Consell disposa de tresoreria però no de diners.

El president del Consell Comarcal de la Selva va definir la situació actual dels ajuntaments. Segons ell, molts ajuntaments estan en contra de cobrar els impostos en l'àmbit de la davallada del covid-19. De fet, el decret d'alarma i el confinament van arribar quan començava el període de cobrament de les taxes i dels impostos municipals.

Balliu va posar sobre la taula el fet que no cobrar impostos suposa una davallada dels ingressos dels ajuntaments. Unes entrades de capital que els ajuntaments necessiten per pagar les nòmines del personal i els serveis contractats.

«I què fan?», es va preguntar. Ell mateix va respondre: «Miren cap al Consell Comarcal i demanen ajudes». Va recordar que la funció del Consell Comarcal és ajudar els ajuntaments i va posar sobre la taula el fet que, en el cas de no aprovar les pòlisses, alguns ajuntaments de la Selva no podrien gestionar serveis bàsics als seus municipis. «Jo crec que això és el que hem de tenir al cim de la taula, i, de fet, ens han escollit per ajudar i no per posar pals a les rodes al benestar dels ciutadans.

Va explicar que el Consell Comarcal entre el que té i el que ha demanat disposa d'una reserva de fins a 28 milions d'euros per ajudar els ajuntaments. Va preveure podar ajudar «quasi tots els pobles». Va considerar que «una de les coses bones del Consell Comarcal és que té la recaptació, i a més funciona».

Albert Sans (ERC) va demanar: «Quins són els ajuntaments que han demanat la bestreta i quines quantitats estan destinades per a cada municipi?». Balliu va respondre que es tracta d'informació confidencial per dir-la en un ple.