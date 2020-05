Espanya registra 59 morts, la xifra més baixa en dos mesos

Espanya va registrar ahir 59 morts –12 a Catalunya– per coronavirus, 28 menys que diumenge, la dada més baixa des de fa dos mesos. Les xifres tambá van a la baixa en nombre de nous positius confirmats. De diumenge a dilluns se'n van notificar 285 de nous, 136 menys que la darrera actualització (421). Catalunya va seguir al capdavant amb 85, seguida de Castella i Lleó, amb 42, i de Castella-la Manxa i Madrid, amb 30 cadascuna. Hi va haver 172 noves hospitalitzacions, 155 menys que diumenge (327) i 15 ingressos a l'UCI, 13 menys que diumenge i la majoria (10) es van produir a Madrid. En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 27.709 defuncions per la COVID-19 i 231.606 positius testats.

D'altra banda, ahir es va registrar el sisè dia consecutiu de descens en el nombre de pacients ingressats per la COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 176 malalts hospitalitzats a hospitals de la regió sanitària, 19 menys que diumenge, quan n'eren 195. El nombre de pacients en estat greu es manté estable des de dissabte en divuit. Diumenge hi va haver un repunt lleu en el nombre de professionals sanitaris afectats, passant dels 50 de dissabte a 52. Ahir, segons les mateixes dades, hi continuava havent el mateix nombre de sanitaris afectats per la pandèmia.



Situació als hospitals comarcals

Respecte als hospitals comarcals, a Figueres es van registrar dos casos més des de divendres i es van donar dues altes. Ahir hi havia nou persones ingressades per coronavirus i només queda un sanitari infectat. A l'hospital de Palamós ahir hi havia deu pacients ingressats amb COVID-19 i 19 esperaven els resultats. D'altra banda, a Blanes ahir hi havia tres pacients ingressats.



Més d'un milió de tests

D'altra banda, el Govern va anunciar ahir que farà un milió de tests serològics per conèixer la immunitat de la població catalana davant la COVID-19, especialment dels col·lectius sanitaris, persones diagnosticades positives sense confirmació de PCR i professionals essencials no sanitaris. També es faran estudis d'altres poblacions sentinella i d'àmbits territorials, en diverses onades de test. L'hospital Trueta hi participarà.

Finalment, coincidint amb l'entrada a la fase 1, els CAPs de la Regió Sanitària de Girona van començar a fer proves de PCR de manera generalitzada a la població que presenti símptomes, per detectar possibles nous casos. Durant la setmana passada, encara en fase 0, els CAPs de l'Institut Català de la Salut de Girona ja van fer 186 extraccions PCR a la ciutadania general per determinar si els pacients tenien el virus o no.