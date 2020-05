Espanya vol «turistes sans» que visitin un destí «higiènicament controlat»

La setmana passada, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explicava en una entrevista en aquest diari que una de les seves principals preocupacions de cara a la temporada d'estiu era clarificar el calendari perquè «necessitem saber quan començarà la mobilitat entre províncies i quan s'obrirà la frontera». I ahir, per boca del ministre José Luis Ábalos, Dulsat va tenir una primera resposta. No va ser una data concreta, però sí una certesa: quan Lloret pugui rebre estiuejants de Barcelona també arribaran els primers turistes. «En el moment en què els espanyols puguem anar a altres províncies, els estrangers també podran entrar a Espanya», va dir Ábalos en una entrevista al programa Los Desayunos de Televisió Espanyola, on va exposar el pla del Govern de Pedro Sánchez per un turisme «amb un origen sa per arribar a destinació sana i absolutament controlada des del punt de vista higiènic».

El Govern de Madrid és conscient de la importància del turisme per a l'economia espanyola i, després dels recels que va despertar entre altres estats europeus i en la mateixa indústria turística espanyola la seva decisió d'obligar a fer una quarantena de 15 dies a qualsevol viatger que entrés a Espanya, ahir, José Luis Ábalos es va afanyar a donar una imatge pública de suport al turisme i a l'arribada de turistes aquest estiu. La mobilitat entre províncies està prevista que sigui possible entrat el mes de juny i és aquí on el Govern de Sánchez preveu obrir les portes als turistes a destins poc afectats pel coronavirus, com les Canàries o les Balears, però acabant també en zones com la mateixa Costa Brava. «Hem de fer Espanya atractiva des d'un punt de vista sanitari, el turisme requereix confiança», va recalcar el titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que va anunciar que ja hi ha un grup de treball estudiant com portar a la pràctica aquest concepte de «turisme sa en origen i en destí». Uns experts que, segons Ábalos, ja tenen «algunes propostes concretes» sobre com oferir «experiències turístiques sanes» als estrangers que arribin a l'Estat aquest estiu.



Sense problemes amb els avions

José Luís Ábalos també va recalcar ahir que no hi ha hagut problemes pel que fa l'ocupació en els avions –després que s'hagués recomanat a les companyies deixar lliure una tercera part dels seients– excepte dues excepcions amb dos vols entre Madrid-Gran Canària i Palma-Eivissa.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va assenyalar que van parlar amb les companyies perquè evitessin omplir al màxim els avions, perquè cal generar confiança en el transport «de cara a la normalitat que tots desitgem». Tot i això, Ábalos va admetre que no s'introduiran restriccions obligatòries d'ocupació, d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, que sí que estableix l'ús de màscares i altres mesures, com les distàncies de seguretat en aeroports, per la qual cosa s'està treballant per permetre que aquestes distàncies es compleixin en les infraestructures aeroportuàries.