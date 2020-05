«Hi ha por: estem a l'expectativa de saber com serà la temporada»

El primer dia de la fase 1 ha arribat a la província de Girona. Al cap de dos mesos de llarga espera alguns restauradors han començat a aixecar les persianes per rebre els primers clients i començar a treballar, això sí, amb moltes incerteses i neguitosos davant les previsions de futur –sobretot a les localitats costaneres com Lloret de Mar, Blanes o Tossa de Mar, on estan pendents de saber com serà la temporada d'estiu. «Jo en aquesta fase no puc obrir. Tinc un bar al centre de Blanes, fem esmorzars, entrepans, etcètera. Però només tinc quatre taules a fora i amb quatre cadires. No em puc permetre obrir només amb dues taules de quatre persones cadascuna, no em surt a compte», explica Juanjo Labrador, propietari del Bar Bugatti. Segons Labrador, mantenir els preus i respectar les mesures de seguretat fa inviable que pugui obrir sense tenir pèrdues: «Aquests mesos que hem estat tancats hem continuat pagant les quotes pertinents: llum, aigua, terrassa, escombraries... Soc afortunat perquè la meva clientela és majoritàriament gent de Blanes, però no en fem prou, necessitem ajudes perquè estem tenint despeses».

Aquesta és una de les queixes que manifesten des de l'Associació d'Hostaleria de Blanes. Des de l'ens apunten que l'Ajuntament actua «tard»: «Fa més de tres setmanes que els vam demanar que comencessin a organitzar-se veient que el BOE sempre sortia tard i sense marge de maniobra. Nosaltres hem de fer la neteja dels locals, preparar el personal i no ho podem fer d'un dia per l'altre. Moltes empreses han fet ERTOs i no pots treure treballadors de l'ERTO sense saber quantes taules pots tenir a la terrassa. La gent vol estar segura que surten els números per poder obrir», explica la vicepresidenta de l'entitat, Anna Porta. «Fins ahir [diumenge per al lector] no vam tenir una reunió informativa i tot estava igual. Avui ens han dit que passarien a mesurar els locals per saber si es podien fer ampliacions però que calia fer una sol·licitud. Però fas la sol·licitud i ningú contesta... Estem descontents perquè es resolen les coses tard. Per això davant aquesta situació hi ha gent que ha decidit no obrir». D'altra banda, l'entitat també manifesta la manca de mesures econòmiques municipals per afrontar les pèrdues del sector: «De moment han prorrogat el pagament de les taxes però no hi ha cap proposta de condonar part de la taxa de terrasses o reduir els impostos com fan en altres municipis, com a Lloret».

El propietari d'un establiment blanenc, que prefereix parlar des de l'anonimat, afegeix que ha obert el negoci perquè disposa de suficients taules a fora –recordem que en la fase 1 només poden obrir les terrasses i al 50% d'ocupació– perquè li surti a compte obrir, però s'afegeix a les crítiques de l'Associació: «Penso que han tingut un mes per preparar-se... Estem agraïts de la resposta per part de la gent que avui ha vingut a consumir, però sabem que serà un estiu dur pel que fa al turisme i de moment les mesures van molt tard. Et puc assegurar que hi ha una desena de locals que amb aquesta incertesa han decidit no obrir», conclou l'empresari.



Més mesures econòmiques

A Tossa de Mar, l'Ajuntament descarta la possibilitat d'ampliar les terrasses a causa de la manca d'espais oberts del nucli urbà. El president de l'Associació d'Empresaris del sector Hostaleria de Tossa, Francesc Zuchitello, coincideix en apuntar que és «difícil» però insisteix que fan falta polítiques econòmiques que tinguin en compte a tots els restauradors, no només als que tinguin taules a fora: «Cal un pla per a tots. L'afectació no és la mateixa en aquells que tenen terrassa i una clientela local que els que viuen principalment del turisme. Nosaltres hem fet moltes propostes de mesures per afrontar la situació econòmica del sector però de moment no ens han fet gaire cas», conclou.

Carlos Vila, propietari del restaurant Es Racó de Na Marta, a Tossa, explica que esperava el primer dia amb candeletes: «No m'havia passat mai a la vida tenir tantes ganes de treballar! Quan t'hi trobes t'agafa descol·locat». Vila relata que tot i reduir la capacitat al 50%, a la seva terrassa hi caben 11 taules: «Al principi he hagut d'explicar les pautes als clients perquè si no no fan cas. Però sí, estic bastant content perquè teníem ganes d'obrir i la gent ha respost bé». Interpel·lat sobre com afrontaran la temporada, explica que tot i que el 60% de la clientela és local, els mesos que més ingressa són a l'estiu: «A l'estiu és quan més generem, encara que representi el 40% de la nostra clientela, és la temporada forta». Vila afegeix que la Policia Local i el gremi d'hostaleria els han proporcionat la formació necessària per tenir en compte les mesures de seguretat.

A Banyoles, una bona part dels bars i cafeteries que disposen de taules exteriors han obert i han registrat una bona afluència de clients que van aprofitar el bon temps per sortir. La major part dels bars que hi ha a la plaça Major i als carrers del centre van obrir portes. Pel que fa als establiments de davant l'Estany, dels sis que hi ha només en van obrir dos. Els altres, com ara l'emblemàtic Banys Vells, obriran aquest dimarts, mentre que la resta de bars prefereixen esperar a la fase 2 del desconfinament, informa Pere Duran.



Obertura escalonada

L'experiència dels blanencs es contraposa amb la dels restauradors lloretencs. El president del gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, Nino Gómez, explica que fa setmanes que l'Ajuntament va crear una taula de mediació per concretar les mesures a prendre: «La majoria de locals obriran a partir de dijous perquè avui [ahir per al lector] començaven a resoldre les sol·licituds d'ampliació de terrassa i han obert pocs establiments. També hi ha restaurants i bars que han decidit no obrir fins a la fase 2 perquè no tenen espai de terrassa o l'espai que tenen és mínim». Gómez explica que alguns empresaris tenen «por» a obrir els locals per la gran quantitat de competència i la manca de turisme que hi ha en aquests moments: «Hi ha por. Tots estem a l'expectativa de saber com serà la temporada turística i fins que no s'obrin fronteres no ho podrem comprovar ni tampoc sabem què esperar. Per això, abans que treure treballadors de l'ERTO sense saber la demanda que hi haurà, hi ha empresaris que prefereixen no obrir».

El regidor de Via Pública de Lloret, Cristian Fernández, afegeix que el procés per sol·licitar l'ampliació de les terrasses va començar la setmana passada i ja s'hi han inscrit un centenar de locals: «Intentem que les terrasses puguin guanyar fins a un 50% d'ocupació de via pública. Estem intentant estirar al màxim l'espai i valorem que ja hi hagi gairebé un centenar de sol·licituds, perquè tot i la incertesa del turisme ens sembla un signe positiu».