Mémora reobre totes les seves instal·lacions

La companyia funerària Mémora ha reobert totes les seves instal·lacions a Espanya, després de fer-ho en equipaments de Barcelona, Burgos, Girona, León, Madrid, Sevilla, Soria, València i Valladolid, informa aquest dimarts en un comunicat.

Després de la reobertura de 90 instal·lacions el 14 de maig, aquest dilluns ha reactivat la seva activitat en 101 instal·lacions, entre tanatoris, cementiris i oficines d'atenció a les famílies en la resta de territoris que han estat considerats aptes per iniciar el procés de desescalada a fase 1 o bé a fase 0 avançada.

Ha engegat 17 equipaments a Girona, 10 a Sevilla i 8 a València, províncies que han entrat en fase 1 íntegrament; i ha reobert 32 instal·lacions a Barcelona i la seva àrea metropolitana, 14 en la Comunitat de Madrid, 9 en Soria, 5 en León, 5 a Valladolid i 1 a Burgos, que van entrar en la nova fase intermèdia anunciada pel Govern, que flexibilitzen algunes restriccions de la fase 0.

Tots els territoris que es troben en fase 1 o bé en fase 0 avançada podran incrementar l'aforament en les vetlles fins a un màxim de 10 persones i fins el 15 persones en cremacions i comitives de cementiris, i es podran celebrar cerimònies amb un terç de l'aforament màxim de la instal·lació.

Mémora ha informat que va aconsellar el 23 d'abril a l'Ajuntament de Barcelona replantejar els protocols sobre els comiats amb familiars, apel·lant a la necessitat psicosocial d'humanitzar els comiats en moments tan convulsos per a la ciutadania.

El conseller delegat de Mémora, Juan Jesús Domingo, ha assegurat que el comiat és "un dret fonamental" de pacients i famílies i un deure social de les institucions, i ha considerat que aquest nou escenari en el qual les famílies podran celebrar vetlles i cerimònies ajudarà a millorar la gestió del duel.

PROTOCOLS I MATERIAL DE PREVENCIÓ

La companyia ha remarcat que els professionals funeraris i els assessors personals que habitualment presten el seu servei en aquestes instal·lacions mantindran els mateixos protocols que fins avui, amb la finalitat de garantir la màxima seguretat i limitar els riscos de possibles contagis enfront dels col·lectius més vulnerables.

Altres dispositius que s'han posat a disposició en tots els centres de Mémora són dispensadores de gels hidroalcohòlics, borses amb equips de protecció individual (EPI) per a famílies si fos necessari i catenàries i cintes per gestionar el trànsit en les instal·lacions.

També ha disposat mampares de separació per poder garantir físicament el distanciament social, papereres amb tapa per poder dipositar guants i mascaretes, a més de senyalètica informativa per ajudar les famílies i proporcionar-los la informació necessària.

Així mateix, la companyia ha equipat gran part de les seves instal·lacions amb càmeres termogràfiques i personal de seguretat, amb l'objectiu de poder detectar qualsevol símptoma d'alerta que pugui posar en risc a la resta de persones presents en el recinte.

Abans de la reobertura dels equipaments, Mémora ha realitzat una desinfecció exhaustiva de tots els espais, així com de tots els seus vehicles, i farà servir maquinària específica per mantenir una desinfecció contínua en tots els seus espais.