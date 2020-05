Merkel i Macron proposen un fons de reconstrucció europea de 500.000 milions

Després d'una reunió per videotrucada, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, van acordar, ahir, com a proposta per a la reconstrucció de la Unió Europea, posar en marxa un fons comú de 500 mil milions d'euros per a la recuperació econòmica dels països més castigats per la pandèmia de COVID-19, la malaltia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Segons van explicar els dos mandataris, el fons plantejat es crearà únicament a través de transferències pressupostàries. «Volem un fons que estarà limitat en el temps de 500.000 milions d'euros, no es tractaria de crèdits sinó de despeses pressupostàries destinades als sectors i regions més colpejats per la covid-19», va subratllar Merkel.

«És necessari un esforç colossal i França i Alemanya estan disposats a fer-lo», va apuntar. Però «tot ha de fer-se dins de les regles pressupostàries» de la Unió Europea, va advertir la cancellera, que també va apuntar la possibilitat d'haver de reformar els Tractats comunitaris per poder combatre la recessió. A més, segons Merkel, es tracta de la «resposta curta» i que vindria seguida d'una «resposta llarga» per afrontar les conseqüències a llarg termini.

Macron, per la seva banda, des de l'Elisi, va qualificar la crisi actual d'«inèdita» i que «requereix i imposa una resposta que, per ser eficaç, ha de ser col·lectiva». També va posar en valor els principis fundacionals i de solidaritat de la UE. «El virus no coneix fronteres i ha colpejat a tot Europa», va expressar. La proposta francoalemanya per a crear un fons de 500.000 milions d'euros es queda lluny del pla del voltant d'1,5 bilions que plantejaven la Comissió Europea o Espanya, però París i Berlín proposen que sigui dirigit a través de subvencions a fons perdut i sense préstecs a retornar.