Quatre empleats del geriàtric Les Vetes de Salt encara no saben si tenen el virus

Quatre treballadors del geriàtric Les Vetes de Salt encara esperen els resultats dels tests per saber si són positius de coronavirus o no, segons va informar ahir la directora del centre, Àngels Teixidor, a Diari de Girona. Les proves es van realitzar el dissabte 9 de maig, però no va ser fins dissabte passat que el Departament de Salut els va comunicar que setze treballadors de la plantilla havien donat positiu. Com que no presentaven símptomes, havien seguit treballant al costat dels residents amb total normalitat durant els set dies que havien estat esperant els resultats de les proves, així com els quatre restants que encara no saben si estan infectats o no, ja que tampoc presenten símptomes.

«El Servei d'Epidemiologia de Salut es va posar en contacte amb direcció el dissabte per informar-nos del protocol que s'havia de seguir, és a dir, donar de baixa els treballadors infectats, i també ens va comunicar que repetirien les proves als residents i als treballadors però no van dir ni com ni quan», va expressar Teixidor, molesta. De fet, la directora de la residència lamenta que amb tota la repercussió que hi ha hagut aquests dies, «Salut encara no s'ha posat en contacte amb nosaltres i no sabem quan es tornaran a fer les proves ni quan tindrem els resultats dels tests que falten, que es van realitzar el mateix dia que la resta».

En aquest context, Salut va realitzar les proves als residents el ? de maig i l'endemà mateix ja tenien els resultats amb tres casos positius; «els vam aïllar immediatament», va explicar la directora. Cinc dies més tard d'haver fet els tests als avis, dos voluntaris de l'ONG Open Arms van presentar-se a la residència a fer les proves als treballadors però aquesta vegada van haver d'esperar una setmana a tenir els resultats.

Els treballadors afectats representen un 37% de la plantilla i set d'ells són auxiliars que tenien contacte directe amb els residents. La directora lamenta que hi ha usuaris que van donar negatiu al test de principis de mes i ara podrien donar positiu.

Respecte al temps d'espera per saber els resultats dels treballadors, Teixidor diu que encara no ha rebut cap justificació per part de Salut. També va indicar que a Les Vetes des del principi de la crisi sanitària ningú ha presentat cap tipus de simptomatologia.

Una veïna de Salt, que té una familiar resident a Les Vetes, va explicar ahir a aquest diari que la situació és «greu». «Hi ha preocupació entre els familiars davant la incertesa de què pot haver passat i què passarà». Quant a la gestió de direcció va explicar que «als familiars ens informen diàriament de la situació del centre».



Resposta de Salut

Salut va informar que encara no se sap quan es repetiran les proves, però segons el protocol les han de repetir als usuaris al cap de quinze dies i als treballadors, al cap d'una setmana. També van admetre que el retard en els resultats es deu a incidències logístiques –ja que s'analitzen a Barcelona– i aviat es resoldran.