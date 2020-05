Com és que encara no està obert el bar de l'estació?». Aquesta és una de les preguntes que més van sentir ahir els treballadors de l'estació de trens convencional de Girona, que tímidament també va entrar en la fase 1 de desconfinament. Malgrat que la situació a l'estació encara dista molt d'assemblar-se a la que hi havia abans del coronavirus, un dels venedors de bitllets explicava que ahir havien començat a notar un lleuger increment en el nombre de viatgers. «Fins ara, en un dia normal en estat d'alarma solia vendre uns vint bitllets, però avui ja n'he venut potser 50», va assenyalar.

El principal moviment ferroviari es continuava localitzant ahir a l'estació de tren convencional, tot i que el volum de passatgers continua essent reduït i Rodalies de Catalunya segueix oferint menys freqüències de l'habitual. De fet, aquest era un dels motius de queixa entre els usuaris: «Caldria que ampliessin l'horari, especialment en les hores punta, perquè encara que hi hagi poca gent no pot ser que tinguem un buit de dues hores entre un tren i un altre», assenyalava un noi que havia anat de Barcelona a Girona. També estan tancats tots els comerços, excepte l'estanc.

Entre els passatgers hi havia de tot: gent que durant les últimes vuit setmanes ha hagut d'agafar el tren cada dia per anar a treballar o d'altres que hi havien pujat ahir per primer cop en els darrers dos mesos, ja fos per anar al metge o a treballar. La baixa afluència de passatgers, però, feia més senzill complir amb la distància de seguretat, mentre que uns guàrdies impedien l'accés a l'estació de qualsevol passatger que no portés mascareta. A l'estació també continua havent-hi seients inutilitzats per tal que els passatgers que s'asseuen per esperar-se es mantinguin separats els uns dels altres.

A fora, els taxistes es mostraven esperançats que la situació millori al llarg de la setmana, tot i que de moment ahir encara havien notat poca diferència de moviments respecte les últimes setmanes. Julià Coronado i Quim Marín, de Gitaxi, explicaven que ahir s'havia començat a veure una mica més de moviment a la ciutat, i confiaven que amb la reobertura de negocis, bars i restaurants, els pujarà la feina, sobretot cap a finals de setmana. Tot i això, la majoria de viatges que havien fet ahir encara eren de caràcter sanitari, que son els que han estat fent durant tot el confinament.

Pel que fa als autobusos, el director de la patronal Asetrans, Jordi Esparraguera, va explicar que han notat un lleu repunt en el volum de passatgers transportats, tot i advertir que ja havia succeït en dilluns d'anteriors setmanes i que per tant caldrà esperar uns dies per veure si es consolida el creixement. Els autobusos segueixen operant des de l'exterior de l'estació, tot i que, segons va explicar Esparraguera, en una reunió entre Cimalsa, l'ATM, Asetrans i els operadors es va decidir que la data de reobertura serà el 2 de juny, a no ser que l'augment de l'activitat faci necessari tornar-la a posar en funcionament abans.

Pel que fa al transport de mercaderies per carretera, Esparraguera va explicar que al llarg dels últims dies hi ha anat havent menys camions parats, però va explicar que molts dels que estan començant a circular encara no ho fan amb una ocupació òptima de la seva capacitat.