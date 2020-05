Solucions inversemblants i inviables: una taula per persona

De totes les propostes per poder posar taules i cadires a la via pública se'n van veure algunes d'inversemblants i d'altres que van causar desconcert per la dificultat de portar-les a terme. La cafeteria el Pessic de Girona, en un lateral de la plaça Catalunya, va decidir seguir tancada en considerar inviable una proposta per obrir, que, segons un dibuix de l'Ajuntament, passava per col·locar una taula per persona. Segons el consistori però, es tracta d'un croquis que no està orientat a cap local concret i que només serveix de base per tenir clares les distàncies de seguretat que s'han de mantenir per donar una solució a cada establiment en funció de l'espai de què disposen, si hi ha vorera o la mida de les taules, per exemple. Fonts municipals van explicar que «hi ha llocs on potser cal ajuntar taules però en altres no». Sempre partint de la base que si hi ha vorera, hi han de poder passar, amb seguretat, els vianants. En altres establiments es van poder prendre solucions diferents. Per exemple, ocupant espais de lacalçada, segons van relatar fonts municipals. Al bar La Manon, del carrer Joan Maragall, a tocar de la Clínica Girona, es van situar en un espai reservat per aparcar-hi motos.

Al Porcus, a la plaça Catalunya, hi va haver nervis. El gerent, Xavier Manresa, es queixava de la «desinformació»: «Volíem obrir aquest dilluns [ahir per al lector] sí o sí perquè volem que hi hagi moviment al carrer i la normativa estatal no va sortir fins al cap de setmana», va afirmar Xavier Manresa. Posteriorment, va haver d'entendre's amb l'Ajuntament i la ubicació de la terrassa: «Nosaltres anem a ritme d'empresari i l'Ajuntament a ritme de funcionari. Ningú en té la culpa, però hi ha nervis i ganes que funcioni», va concloure. Tot plegat, un matí mogut: inicialment, va posar la terrassa a la vorera, ja que allà on estava previst –en un lateral de la plaça– encara hi passaven cotxes. Va trucar a la policia per advertir-los que hi havia trànsit però li van indicar que no en sabien res. Hores després ja podia ocupar el lateral de la plaça Catalunya amb les taules i cadires. Mentrestant, les brigades municipals feien totes les tasques de repintatge de la zona. Des de la patronal de l'oci nocturn, la Fecasarm, Joaquim Boadas també va queixar-se de «desinformació» i que molts associats estan esperant a saber si poden ampliar l'espai per posar-hi la terrassa.