Tornen els «petits plaers» en una Girona que reobre a mig gas i alguns dubtes

a cara dels responsables dels bars i restaurants de la ciutat de Girona que ahir van obrir les terrasses reflectia quasi la il·lusió d'un nen amb sabates noves. Taules separades, alguns joves brindant eufòrics amb cervesa a la plaça Independència i moltes parelles i persones soles aprofitant el primer dia per esmorzar a l'aire lliure. «Teniu el diari?», preguntaven alguns clients. El cafè matinal fullejant el periòdic és aquella foto que tothom s'afanya a compartir a les xarxes socials per exhibir un «petit plaer». Potser poques terrasses obertes i amb menys taules, però moltes d'aquestes plenes. La ciutat començava a despertar i ho feia sota un sol esclatant.

A cada banda de la plaça Catalunya hi havia un establiment obert. Jordi Armengol, de la cafeteria restaurant +Cub, admetia que ahir era «com tornar a col·legi després de vacances» i explicava que «tenia un pessigolleig» per saber què passaria i com s'aniria desenvolupant tot en els propers dies. Tenia clar, però, que «la primera setmana» era «de sucre» i no volia fixar-se gaire «en si ve o no ve gent» sinó en reactivar el negoci «esperançat» que aniria bé. Ho feia amb algunes novetats, com molts elements biodegradables i que es poden llançar directament al contenidor que té a l'exterior. En breu, els clients podran demanar o veure la carta gràcies a codis QR que posarà a les taules.

El +Cub és un de la trentena d'establiments de restauració que ahir van obrir les portes, segons l'Ajuntament. Majoritàriament, el consistori ha accedit a facilitar l'ampliació d'espais, ja sigui deixant ocupar més espai allà on hi ha la terrassa, o bé reubicant-la en espais propers com ara zones d'aparcament, de càrrega i descàrrega o carrils de circulació.

Un altre dels locals que ha posat la terrassa està a l'altre costat de la plaça, el Porcus. El gerent, Xavier Manresa, explica que el cap de setmana l'havia passat amb «molts de nervis, com quan obres un nou negoci i estàs dos o tres nits sense dormir». «Obrint avui [ahir per al lector] hi perdo més diners que seguint tancat, perquè he de pagar més llum, treure els treballadors de l'ERTO i pagar totes les comandes, per exemple, però crec que tots ens hem de posar d'acord a tornar a activar la ciutat», assenyalava.

A la plaça Independència, un dels punts on sol haver-hi més terrasses –que poden arribar a envoltar tota la plaça– no hi ha gaires establiments oberts. No obstant això, un dels que fa més furor, el König, preveu obrir el seu local demà. Qui sí que ja tenia obert era el frankfurt Leo Boeck, que durant les darreres setmanes ja oferia menjar per emportar per «subsistir i anar fent marca», tal com va indicar el seu responsable, Abraham Fernández. El propietari intueix «tres setmanes de boom amb la gent sortint i anant a les terrasses» i tem un posterior «descens» que espera, però, que no es produeixi. Al Münic ahir desinfectaven per tenir-ho tot llest per a avui mateix.



Rambla: polèmica uniformitat

A la rambla Llibertat hi havia poques terrasses obertes. Es tracta d'un carrer actualment molt dirigit als turistes i amb alguns locals interessats a poder oferir begudes i menjar però que han topat amb un requisit inesperat per part de l'Ajuntament: la uniformitat. Reclamen que tots es despleguin al mateix temps i de la mateixa manera.

Es preveu que els propers dies, molts altres bars, cafeteries i restaurants vagin també posant les taules i cadires al carrer. Segons l'Ajuntament, ja hi ha una trentena més de sol·licituds per poder-ho fer i està previst «donar-los una resposta el més aviat possible». Paral·lelament, els serveis d'inspecció de l'Ajuntament estan visitant in situ les diferents terrasses autoritzades, per comprovar que es garanteixin les distàncies de seguretat sanitària i valorar amb les persones responsables dels locals la situació.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va visitar alguns dels establiments i va posar èmfasi en la necessitat de cercar l'equilibri en l'ús de la via pública entre vianants, mitjans de transport i activitats econòmiques. «Hem de prioritzar les distàncies que garanteixin la seguretat per als vianants, i també mantenir l'espai per al transport públic i els mitjans de transport sostenibles com les bicicletes. Alhora, hem de ser imaginatius perquè els locals puguin conservar les terrasses amb el màxim aforament possible».



Comerços amb un nou horari

Mentrestant, els comerços que ja podien obrir sense cita prèvia estaven majoritàriament oberts però sense massificacions i ja es podien veure ja alguns cartells anunciant rebaixes. El comerç associat a l'agrupació Girona Centre Eix Comercial, uns dos-cents establiments, va obrir amb ganes de recuperar la facturació. El comerç «està a l'expectativa», segons la vicepresident de l'agrupació, Mercè Ramírez de Cartagena. Bona part de les botigues obertes van fer alguna venda i, en general, confiaven en un increment progressiu al llarg de la setmana, segons han traslladat els socis a l'agrupació de comerç.

Com a novetat i després d'aquest temps de confinament, un gruix important dels establiments associats van arrencar la fase 1 amb una nova proposta horària que amplia l'horari del migdia i avança el tancament de l'establiment a les 19.30 hores, amb una certa flexibilitat en funció de les necessitats de cada botiga. Aquest nou horari s'estrena com a prova pilot amb l'objectiu de contribuir així a una millor conciliació de la vida laboral amb la familiar, segons van explicar des de l'agrupació.