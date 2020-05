Els 90 joves de Wuhan marxen de la Garrotxa i ja estan a la Xina passant la quarantena obligada en un hotel

El centenar de joves de Wuhan i educadors que estaven confinats a la casa de colònies de la Garrotxa per l'emergència sanitària de la covid-19 ja han pogut tornar al seu país. Des de diumenge estan passant els catorze dies de quarantena obligada pel govern en un hotel a prop de Pequín i tots han donat negatiu al test que se'ls va fer quan van arribar. Els joves, que estudiaven a Barcelona en un programa esportiu de futbol base, van quedar atrapats al no poder tornar a casa amb l'estat d'alarma. Per seguretat, es va decidir traslladar-los tots a la Garrotxa on han estat més de dos mesos confinats, fins que el govern xinès els va oferir un avió noliejat dissabte passat des de Madrid per poder tornar.

dos autobusos que van traslladar a Madrid els joves des de la Garrotxa - ACN

El trasllat es va fer extremant les mesures de seguretat i higiene, segons ha explicat a l'ACN el director general de Nama Sports, Jordi Córdoba. Els joves i monitors van sortir divendres passat de la casa de colònies El Collell de Sant Ferriol (Garrotxa) vestits amb un mono de protecció, ulleres, mascaretes i guants, un equipament que no es van treure fins que van pujar a l'avió. El trasllat es va fer en autobús i de nit, un cop van haver sopat. Es van necessitar quatre autocars que van viatjar al 50% d'ocupació i prèviament van demanar els permisos per poder dirigir-se a Madrid.

Ja a l'aeroport, on es van haver d'esperar unes hores, se'ls va comprovar la temperatura i tot va sortir bé. "Sabíem que si un d'ells marcava més de 37 graus se'n tornaven tots cap a la casa de colònies" on havien estat més de dos mesos des que l'estat d'alarma va impedir que poguessin tornar a casa. Precisament els joves són de Wuhan, la ciutat on va començar la pandèmia. Per sort, afegeix Córdoba, tot va anar bé i un cop van arribar a l'aeroport de Pequín, el test que els van fer va donar negatiu per covid-19.

Actualment estan en un hotel a les afores de Tianjin, a prop de Pequín, passant els catorze dies d'aïllament obligatori establert pel govern xinès. "No poden sortir de les habitacions i cada dia se'ls controla la temperatura", detalla Córdoba, que confia que en els pròxims dies ja tinguin l'autorització per poder tornar cap a casa. Al mòbil tenen una aplicació amb els colors del semàfor. Si passa a verd, vol dir que ja poden tornar amb les famílies.

Córdoba fa una valoració molt positiva de com han pogut gestionar el seu retorn i de la bona col·laboració de tots els agents implicats. Explica que la condició de les famílies és que tornessin tots en un mateix vol i que "se'ls va obrir una finestra" quan l'ambaixada xinesa els va comunicar que estaven noliejant vols durant el maig cap a la Xina. I ho van aprofitar.

Preguntat per si l'empresa preveu reprendre el programa amb normalitat aquest setembre, Córdoba explica que ja han obert preinscripcions però que tot dependrà de com evolucioni la pandèmia.

