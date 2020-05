Brasil es converteix en el tercer país del món amb més casos

El Brasil s'han convertit en l'epicentre de coronavirus de més ràpid creixement en el món amb ell 13% de tots els casos nous a nivell mundial en l'última setmana. Pocs dies després que superés a Itàlia i Espanya en el nombre total de casos, el Brasil li ha tret ara el tercer lloc del rànquing al Regne Unit amb 254.220 casos confirmats. Per davant, només té els Estat Units i Rússia on els casos també s'han disparat.

El Brasil té 210 milions d'habitants i el seu sistema de salut pública ja estava insuficientment finançat i sota tensió abans que la pandèmia s'estengués per tot el món. Però una crisi política en ràpida deterioració i les lluites internes entre els funcionaris federals i estatals, així com en el propi gabinet del president Jair Bolsonaro, deixen a la nació sense una estratègia integral per a frenar la propagació. Les mesures de distanciament social varien d'estat a estat –fins i tot de ciutat a ciutat–, ja que els líders locals s'encarreguen d'implementar les seves pròpies quarantenes i confinaments.El pasat divendres, el ministre de Salut, Nelson Teich, va renunciar després de menys d'un mes en el càrrec, just quan el Brasil aconseguia un rècord de 17.126 casos nous, segons el recompte de Bloomberg i la Universitat Johns Hopkins. Gairebé 17.000 persones han mort fins ara.

Bolsonaro va dir als seus aliats durant el cap de setmana que no té pressa per triar un nou cap de la cartera de Salut i que pot deixar al ministre interí en el càrrec fins que trobi el substitutu adequat- S'espera que el ministre en funcions, Eduardo Pazuello, que és general militar, no mèdic, ampliï l'ús de cloroquina per a tractar als pacients de la covid-19, la demanda clau del president que va provocar la partida de Teich. Bolsonaro va acomiadar al seu anterior ministre de Salut a l'abril, enmig de conflictes sobre les pautes de distanciament social