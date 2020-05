La Diputació impulsarà la reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis

La Diputació de Girona ha impulsat una nova línia de subvencions per ajudar a reactivar el teixit comercial i econòmic dels municipis després de la pandèmia de la covid-19. En total, la línia serà d'entre 100.000 i 120.000 euros, tot i que encara s'ha de definir la quantitat exacta. La proposta va comptar amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que hi va votar en contra en considerar que els criteris establerts són «poc concrets» i poden donar «un ampli marge a la subjectivitat». El president, Miquel Noguer, va explicar que l'objectiu de la convocatòria és donar cobertura als ajuntaments de la manera més ràpida possible, ja que els comerços s'han d'anar obrint de forma immediata, i que deixaran marge a cada consistori perquè s'organitzi de la manera que consideri més convenient.

Les subvencions, de concurrència competitiva i convocatòria pública, van dirigides a ajuntaments i EMD que acreditin que estan portant a terme projectes i accions derivats de la crisi del coronavirus. L'import de la subvenció no podrà superar, en cada cas, els 3.000 euros.

Entre els criteris de valoració es tindran en compte principalment les actuacions relacionades amb el desenvolupament econòmic local que s'hagin dut a terme (reactivació del teixit productiu, sector comercial, mercat del treball...), però també es valorarà tenir concedides subvencions per l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de l'ens supramunicipal que hagin estat afectades per la covid-19.

D'altra banda, el ple d'ahir també va aprovar una modificació del reglament orgànic de la Diputació per tal que es puguin celebrar sessions plenàries, si les circumstàncies ho requereixen, un cop hagi acabat l'estat d'alarma, per exemple en cas que un diputat o diputada estigui de baixa. La corporació també va aprovar una modificació de l'ordenança general d'administració electrònica, que ara s'aplicarà a un ventall més ampli de persones.

El ple també va donar llum verd a diverses modificacions de crèdit per valor d'1,6 milions d'euros, que serviran per ampliar l'ajuda als ajuntaments en matèries com el medi ambient o l'habitatge, entre altres. Tot i això, tant la CUP com el PSC es van queixar de la precipitació amb què s'havia portat a ple i el diputat socialista Juli Fernández va lamentar que no s'hagués tractat a la comissió de seguiment de la covid-19, al considerar que bona part del pressupost d'aquest any i dels propers es veurà condicionat per la pandèmia.

Finalment, a proposta del PSC, es va aprovar una moció per facilitar la participació de les entitats als plens de la corporació. Per això, es farà un reglament.