La Generalitat pot acabar als tribunals per la gestió de les residències d'avis

La pandèmia del coronavirus ha causat la mort de milers de persones arreu del país i un dels epicentres de la mortalitat han estat les residències de gent gran. La gestió dels geriàtrics– amb una gran concentració de població vulnerable– per part de la Generalitat ha estat criticada en diverses ocasions en els darrers mesos. La regulació per part del Departament d'Afers Socials, que no comptabilitzava les defuncions en les residències i que es va acabar derivant a Salut, així com la manca de recursos i material de protecció a la qual s'han enfrontat els treballadors de les residències, i les nombroses manques de transparència, han provocat l'obertura per part de la Fiscalia d'una trentena de diligències penals contra residències arreu de Catalunya.

Per aquest motiu, un grup de persones afectades per la pandèmia i agrupades en la plataforma Afectats Coronavirus ha anunciat que demandarà la Generalitat per la seva responsabilitat patrimonial en la gestió de les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Aquesta podria ser la primera d'altres accions legals contra administracions i residències de gent gran. La plataforma, que es va presentar ahir, va sorgir a Andalusia al voltant d'una pàgina web per resoldre dubtes del coronavirus.



Responsabilitat patrimonial

El primer cas que estan treballant és el de la mort per la pandèmia d'una dona en una residència de Barcelona. Ángel Juárez, de Tarragona, que és fill de la víctima, també és un dels portaveus de l'entitat i reclama «dignitat i justícia»: «És una denúncia complexa perquè hi ha molts centres privats o concertats. Però estem parlant de moltes vides humanes, no són números». Juárez assegura que «cal anar fins al rerefons de tot plegat per saber què ha fallat i per què. Això no es pot tornar a repetir. No es pot deixar morir les persones d'aquesta manera».

La responsabilitat patrimonial és l'exigència per part del ciutadà a l'administració competent perquè rescabali els danys patrimonials ocasionats per acció o omissió de les administracions públiques. «Més que una demanda seria una reclamació, perquè abans de demanar responsabilitat patrimonial s'ha de presentar una reclamació en via administrativa», explica Juan Miguel del despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo, que ofereix orientació jurídica a la plataforma «de manera altruista». Aquesta plataforma, iniciada per un grup de juristes andalusos amb la finalitat d'informar i resoldre dubtes sobre el COVID-19, també posa a disposició dels usuaris un correu - info@afectadoscoronavirus.org- a través del qual es poden posar en contacte per a dubtes jurídics relacionats amb la pandèmia.



Trenta diligències penals

La Fiscalia té obertes un total de 30 investigacions penals per la gestió del COVID-19 en residències a Catalunya. La majoria són diligències obertes per investigar una residència, però algunes responen a denúncies presentades per familiars de diferents centres, per una agrupació d'afectats o per una comunicació rebuda per part de l'Agrupació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD).

La Fiscalia Provincial de Barcelona té obertes setze diligències penals. Entre aquestes, n'hi ha una per una denúncia presentada per un particular contra l'administració; una altra per una denúncia interposada per familiars de diferents residències, i una per una denúncia presentada per una agrupació d'afectats per la pandèmia. També ha incoat diligències després de rebre una comunicació per part del registre civil de Sant Boi de Llobregat per defuncions en quatre residències, i una altra per rebre una comunicació de l'Agrupació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD). La Fiscalia de l'àrea de Granollers té obertes quatre diligències penals corresponents a quatre residències; la de Manresa-Igualada en té oberta una; la de Sabadell, cinc; la de Terrassa, una; la de Mataró, dues, i la Fiscalia Provincial de Tarragona una altra. Les fiscalies provincials de Lleida i Girona no tenen diligències penals obertes.



La situació a Girona

A la província de Girona una de les residències més afectades per la pandèmia ha estat la Fundació Palafrugell Gent Gran, que comptabilitza 32 persones mortes a causa del coronavirus. Mentre que la residència de Sant Hilari suma 23 defuncions, el centre sociosanitari de Lloret compta 8 morts a causa de la pandèmia i el centre de Palamós Gent Gran, un.