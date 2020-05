El Govern pacta amb Ciutadans la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny

El Govern ha pactat amb Ciutadans que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, a partir del 24 de maig, sigui només de quinze dies, tal com s'ha anat fent fins ara en comptes d'allargar-se fins a un mes, tal com plantejava inicialment l'executiu.

Es tracta d'un acord pres ahir a la tarda a última hora, perquè en el decret que estudiava al matí el Consell de Ministres hi figurava el 27 de juny com a data de conclusió de la cinquena pròrroga i el Govern plantejava que fos l'última. Finalment, la decisió del Consell de Ministres és la de sol·licitar a la cambra baixa autorització per ampliar l'estat d'alarma fins al 7 de juny, va anunciar la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en roda de premsa des de La Moncloa.

Montero va justificar la necessitat de prorrogar l'alarma perquè sense aquesta mesura no es podria restringir la mobilitat de la ciutadania. Aquest acord és fruit dels contactes que l'executiu ha mantingut amb Ciutadans, des que aquesta formació negociés amb el Govern el contingut de la quarta pròrroga, i que va permetre que el partit que lidera Inés Arrimadas mantingués el seu suport a la pròrroga, que es va tornar indispensable després de la decisió d'ERC de votar-hi en contra i l'abstenció de PP.

El Govern va informar en un comunicat que les dues parts mostren la seva satisfacció per la interlocució que han mantingut des de l'aprovació de la quarta pròrroga i van afirmar que han tingut contactes setmanals amb la voluntat de seguir consensuant noves mesures. Els dos partits apunten que l'estat d'alarma s'ha d'allargar durant el temps estrictament necessari.

En aquests quinze dies de la cinquena pròrroga a partir del 24 de maig, el Govern es compromet a analitzar les mesures i, si cal, les reformes legislatives necessàries que permetin una sortida ordenada de l'estat d'alarma. L'executiu es compromet a comunicar i intentar, si és possible, consensuar aquestes mesures i reformes legislatives necessàries.



Mesures fiscals

L'acord amb Ciutadans afecta també el compromís per part del Govern d'ampliar un mes més el termini per ingressar impostos pels contribuents sense interessos de demora en els ajornaments tributaris motivats per l'impacte de la COVID-19.

També s'agilitzarà el pagament de prestacions per ERTOs o atur a qui encara no ho ha cobrat perquè ho pugui percebre durant el mes de juny com a màxim. Es donarà prioritat a la resolució de possibles incidents.

Un altre dels compromisos assumits en aquest últim acord té a veure amb el compromís del Govern d'analitzar la possibilitat d'ampliar més enllà de la vigència de l'estat d'alarma la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms i la conseqüent exempció de les seves quotes de Seguretat Social durant la percepció de la prestació.