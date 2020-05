L'excés de consum elèctric delata una dona que cultivava marihuana a casa seva a Porqueres

L'excés de consum elèctric ha delatat una dona que cultivava marihuana a casa seva a Porqueres.

Els Mossos d'Esquadra han detingut la propietària que tenia 717 plantes a la planta baixa.

L'arrestada té 31 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Porqueres. Se l'acusa de ser presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es remunten al passat 11 de maig quan els Mossos van rebre l'avís que els alertava d'un excés desmesurat de fluid elèctric que podia ser perillós per la seguretat de la instal·lació en una casa de la localitat de Porqueres.

Dies després, el 14 de maig, es va fer una entrada al domicili investigat per saber d'on provenia l'excés de consum elèctric. A la planta baixa es va localitzar una zona, que havia estat reformada recentment, amb tres estances plenes de plantes de marihuana. Concretament es van intervenir 717 plantes en diferents estadis de creixement.

Els policies també hi van trobar tots els elements necessaris per afavorir el seu creixement com focus, aparells d'aire condicionat, entre altres. També van comprovar que la instal·lació elèctrica estava connectada fraudulentament a la xarxa.

El preu de la droga comissada segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior seria d'uns 6.418 euros.

Davant les evidències els agents van detenir la propietària de la casa com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

La detinguda, a qui consten antecedents, serà citada per declarar davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerida.