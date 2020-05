Mor un motorista de 23 anys en un accident a Palafrugell

Un motorista va morir ahir a la tarda a l'hospital Josep Trueta després de resultar ferit crític en una sortida de via que va tenir lloc la matinada d'ahir dimarts al terme de Palafrugell. Més en concret, l'accident va tenir lloc pels volts de les dues de la matinada, a l'altura del quilòmetre 0,9 de la carretera GIP-6543. En aquesta via local, ràpidament s'hi van traslladat els Mossos d'Esquadra amb tres patrulles, els Bombers amb dues dotacions i el SEM amb tres ambulàncies. Quan els serves d'emergències van arribar als llocs dels fets van trobar la motocicleta enfonsada entre la vegetació al costat d'un arbre. Després van trobar el jove, que havia caigut dins d'un canal en el qual no hi havia aigua. El noi estava ferit crític per la caiguda en aquest marge de la via. Va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on no va superar les ferides i va morir. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen l'accident mortal.



Segona víctima

Es tracta del segon accident de trànsit mortal des que hi ha en vigència l'estat d'alarma a les comarques gironines. A Girona, es tracta de la novena víctima mortal d'un sinistre viari des de principis d'any, si es tenen en compte els ocorreguts en vies urbanes i interurbanes. El primer cas en estat d'alarma va ser el d'un jove vianant que va morir atropellat a l'AP-7 a Salt. Abans, l'havien vist circular amb bicicleta sense llum.