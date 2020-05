Olot rep 38 peticions de bars i establiments per ampliar o posar terrasses a la via pública

L'Ajuntament d'Olot ha rebut 38 peticions de negocis que voldrien ampliar les terrasses que ocupen la via pública o crear-ne de noves per compensar les limitacions d'aforament per la covid-19. També hi ha el cas de quatre establiments que s'han acollit a l'opció d'obrir espais de degustació o de productes artesanals que actualment no tenen llicència de bar o restaurant, una activitat que podran fer fins al 30 de setembre. Aquesta mesura, que s'aprovarà al ple de demà dijous, forma part de les accions acordades a la Taula de Treball amb tots els grups municipals per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

El gruix de les peticions són establiments que ja tenien terrassa i que la volen ampliar o que, arran de les restriccions de la covid-19, han pensat en fer-ho per fer més viable el negoci. Concretament són 34 mentre que els 4 restants són establiments que elaboren productes artesanals que volen acollir-se a l'opció d'obrir espais de degustació sense tenir actualment llicència de bar o restaurant.

Segons ha explicat a l'ACN el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ja s'està estudiant cas per cas per veure si es compleixen els requisits i donar-los el permís el més aviat possible. Entre les condicions que caldrà complir hi ha el respecte del descans dels veïns (en cas de queixes es retirarà el permís) i les voreres de circulació de vianants així com els carrers per on poden circular vehicles. També s'hauran de deixar lliures les entrades d'habitatges propers a l'establiment i que el sol·licitant no tingui deutes pendents amb el consistori.

Des de la taula de treball s'ha acordat que no es cobrarà la taxa per ocupació de la via pública de les terrasses durant aquest any. I s'aprovarà en el ple d'aquest dijous. Des d'aquest dilluns que la ciutat ha entrat en la fase 1 de desescalada. Si bé no tenen xifres oficials, el regidor assegura que "la gran majoria que ja tenien terrassa autoritzada d'abans han reprès l'activitat". En aquest nivell de desconfinament, les terrasses s'han d'obrir amb la meitat de les taules, separades per un mínim de 2 metres de distància i un màxim de 10 persones per grup.

