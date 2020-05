Trump s'automedica per prevenir el coronavirus amb un fàrmac no provat

El president dels Estats Units, Donald Trump, va revelar ahir que fa una setmana i mitja que pren hidroxicloroquina, un medicament contra el paludisme molt potent, del qual encara no s'ha demostrat científicament l'eficàcia per tractar el coronavirus. Trump va explicar que ho va consultar a un metge de la Casa Blanca que li va dir que no l'hi recomanava perquè no havia donat positiu. «Li vaig preguntar què en pensava. Em va dir: 'bé, si vols'. Li vaig dir: 'sí, en vull prendre'», va relatar Trump a la premsa.

Així, el president nord-americà pren aquest medicament de manera preventiva, juntament amb un suplement de zinc, basant-se en les bones opinions d'alguns sanitaris que combaten en primera línia l'epidèmia que han utilitzat la hidroxicloroquina. «Aquí en teniu la prova: m'arriben moltes trucades positives». «Fins ara sembla que funciona bé», va indicar Trump. «Els sorprendria quanta gent en pren abans d'agafar el coronavirus, en particular els treballadors de primera línia. Ara mateix estic prenent hidroxicloroquina», va afegir.

Per la seva banda, el metge de la Casa Blanca, Sean Conley, va indicar en un memoràndum que els beneficis potencials de prendre hidroxicloroquina de manera preventiva superen els riscos relatius, i va indicar que Trump «té bona salut i no mostra símptomes» de coronavirus.



La Xina carrega contra Trump

El Govern xinès va acusatrel president dels Estats Units, Donald Trump, d'intentar desviar l'atenció de la seva pròpia «incompetència» amb la carta remesa a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la qual amenaça amb suspendre el finançament de manera indefinida i fins i tot treure al país nord-americà de l'agència.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Zhao Lijian, va afirmar que la carta «està plena de termes ambigus» amb els quals Trump intenta «enganyar a la població, difamar els treballs de la Xina i desviar la culpa de la incompetència dels Estats Units». «No ho aconseguirà», va subratllar.

Zhao també va advertir que complir amb els compromisos financers amb organitzacions com l'OMS és una «obligació», al mateix temps que va defensar l'ajuda financera brindada en aquests últims mesos per Pequín.