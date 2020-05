1.600 mossos confinats a casa

A l'avantguarda del combat contra la pandèmia global provocada per un coronavirus de nom difícil de recordar i d'escriure, el SARS-CoV-2, els sanitaris d'aquí i d'arreu exerceixen de soldats -en el bon sentit de la paraula- d'infanteria. No estan sols, però, en aquesta primera línia de foc, ja que compten amb el suport dels cossos i forces de seguretat i d'altres serveis d'emergències, com ara Bombers i efectius de Protecció Civil, que vindrien a ser, en termes d'estratègia militar, la cavalleria, el reforç.



Exposició

Així les coses, si l'exposició dels sanitaris a la malaltia és gran, la de la dels policies no és menor: la prova definitiva, que, segons les dades que figuren en una circular interna enviada recentment pel Departament d'Interior a membres del Cos de Mossos d'Esquadra, i a la qual ha tingut accés Diari de Girona, hi ha 1.580 agents que estan «aïllats de forma preventiva» a casa per «qüestions relacionades amb la COVID-19», i 158 agents amb la malaltia diagnosticada, sis dels quals es troben hospitalitzats. Des del 13 de març, els inicis de la pandèmia a Espanya, 3.361 agents s'han vist «afectats» per «qüestions relacionades amb la malaltia», especifica la circular; 1.775 ja han pogut reincoporar-se al servei, de manera que, «per primer cop des del dia 14 de maig, s'inverteixen les xifres» i «ja són més els [mossos] retornats al servei que no pas els no operatius».

En aquest context, la Regió Policial de Girona figura entre les més afectades per la COVID-19: segons ha pogut saber aquest diari, dels 1.800 mossos d'esquadra desplegats n'hi ha 250 de confinats a casa, el 13,8% de la plantilla.



Santa Coloma de Farners

Una de les comissaries afectades és la de Santa Coloma de Farners, on el 25% dels agents, segons diverses fonts estan confinats a casa, extrem que confirma la Generalitat. Fonts properes al Cos assenyalen que des del divendres passat el CAP Güell coordina i practica les proves PCR als policies, que hi acudeixen a diari en grups reduïts. Les mateixes fonts apunten que ja se n'haurien practicat unes 130 i que cinc mossos haurien donat positiu per COVID-19. Interior eleva la xifra de positius a nou.



Nits «sense patrulles»

La pràctica dels testos permet descartar infeccions i retornar agents al servei, de manera que aquests dies comissaries com les de Salt o de l'Escala han recuperat alguns efectius. Això, apunta el portaveu del sindicat SAP-Fepol, Robert Caler, ha posat fi a una situació límit que hauria provocat que «algunes nits no hagi sortit cap patrulla de les comissaries de Salt i de l'Escala». En aquest context, els sindicats de Mossos -SAP-Fepol, CAT i Uspac- critiquen la lentitud amb què, al seu criteri, s'han practicar les proves als agents.



De la seva butxaca

«N'hi ha molts que han optat per fer-se la prova pagant-se-la ells mateixos» per poder tornar a la feina, apunta la portaveu de CAT, María José Dávila, que afegeix que els testos «s'ha de fer a tots els policies». El portaveu d'Uspac, Francesc Vidal, corrobora aquesta tesi i critica l'opacitat informativa del Departament d'Interior de Miquel Buch. SAP-Fepol insisteix que les proves PCR «arriben tard» i reclama, també, que s'en practiquin de serològiques als agents.



Els antecedents

Es dona el cas que en la fase més expansiva de la pandèmia hi va haver una allau de baixes en diverses comissaries de policies locals de la província, tal com va explicar Diari de Girona en l'edició del 22/04/2020. Aleshores es van detectar desenes de casos positius –la xifra total no va transcendir–, amb agents tancats a casa infectats, altres confinats per precaució i algunes comissaries tancades per manca de personal o per evitar nous contagis.



Girona, Roses, Palamós,...

Hi va haver casos a les policies de Girona, Roses, Palamós, Tossa de Mar, Blanes, l'Escala, Calonge, Caldes de Malavella o Anglès, que fins i tot va haver de tancar la comissaria, entre d'altres, segons fonts del sindicat CSIF. Un cas amb especial rellevància va ser el de Salt, on es va arribar als dotze positius confirmats pel mateix ajuntament (en aquest municipi la Policia Local comparteix la comissaria amb els Mossos d'Esquadra).



Petició per carta a Interior

Davant d'aquesta situació, sindicats dels Mossos d'Esquadra van reclamar al Departament d'Interior la realització de testos en massa als agents del Cos desplegats per tot el territori. En aquest context els representants del SAP van arribar a enviar una carta al conseller Buch en què li expressaven la necessitat que els testos es fessin amb urgència fins i tot, si era necessari en laboratoris privats.