Ball de xifres en els recomptes de Salut

Enèsim ball de xifres en els recomptes que publica diàriament Salut sobre els nous casos i les noves defuncions per coronavirus a Catalunya. Com a conseqüència, les dades de la Regió Sanitària de Girona també s'han hagut de modificar.

D'una banda, un nou canvi de criteri va causar que dimarts el nombre de morts per COVID-19 a Girona arribés fins a 744, catorze més que dilluns. Això no significa, però, que dimarts es produïssin totes aquestes defuncions –una dada elevada, tenint en compte que últimament no se supera el llindar de deu víctimes diàries–, sinó que segons un informe de Salut sobre la retrospectiva de defuncions, dimarts només n'hi va haver dues. I les dotze restants, d'on provenen? Segons el nou criteri de classificació, segurament corresponen a gironins que han mort fora de la Regió Sanitària de Girona. Una altra dada que crida l'atenció és que dilluns comptabilitzaven 437 morts a hospitals i sociosanitaris gironins i dimarts n'hi havia 311, 126 menys.

Fonts de Salut van explicar a aquest diari que si la xifra de morts a hospitals ha variat és per una reclassificació dels casos: no afecta el nombre total de Catalunya però sí al lloc de defunció. De la mateixa manera, també s'observa que algun territori té menys o més morts, com és el cas de Girona. Això es deu per una reclassificació per lloc de residència i no per lloc de defunció.



Menys positius per COVID-19

Tal com publicàva, ahir, Diari de Girona, un error en el recompte de dades va fer baixar en prop de 3.300 casos el nombre d'infectats a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, segons va informar Salut dilluns. Així, si fins diumenge se n'havien comptat 63.441, dilluns el nombre havia baixat fins als 60.148. Dijous es va detectar que un hospital de Barcelona, que no es va concretar, havia estat comptant com a positius casos que en realitat eren negatius des de l'inici de la recol·lecció de dades, fet que va provocar aquest desajustament.

Com a conseqüència, les dades de positius per coronavirus a les regions sanitàries també s'han modificat. Segons Salut, aquest fet justifica que el total de casos confirmats a Girona dilluns era de 6.175 i, en canvi, dimarts a la nit era de 6.174, un menys, una dada incoherent.