Catalunya segueix al capdavant en morts diàries

Espanya va registrar ahir 95 noves morts per coronavirus, dotze més que dimarts, i 416 positius confirmats, 121 més que la darrera actualització. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, Catalunya concentra la majoria de defuncions, un total de 40, seguida de Madrid, amb 18. Hi ha quinze comunitats autònomes que van tenir entre 0 i 5 morts. En canvi, la comunitat de Madrid registra el major nombre de nous confirmats, un total de 112; 63 a Catalunya, 62 a Castella-la Manxa i 37 a Castella i Lleó. Ahir hi va haver 193 noves hospitalitzacions. La majoria també es van concentrar a Madrid (72), a Castella-la Manxa (40) i a Catalunya (38). Hi ha 15 comunitats amb entre 0 i menys de 6 casos. També es van registrar 31 ingressos a l'UCI, 20 més que dimarts. D'aquests, deu van tenir lloc a Madrid i nou a Barcelona. En total, des que va començar la pandèmia per la COVID-19 hi ha hagut 27.888 morts per la malaltia i s'han confirmat 232.555 casos.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va explicar que malgrat l'aparent repunt de les últimes hores, les dades «indiquen una evolució favorable». En aquest sentit va dir, per exemple, que dels 112 casos nous de Madrid només 49 van començar a tenir símptomes en els últims set dies.