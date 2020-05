Educació anuncia la reobertura d'escoles que es trobin en fase 2 el mes de juny

La Generalitat va publicar ahir el pla de reobertura, per al proper 1 de juny, d'aquelles escoles i instituts que es trobin dins de regions sanitàries en la segona fase de desescalada, entre elles Girona (si supera l'actual fase 1 amb èxit). No es tracta, però, de reprendre el curs presencialment, sinó d'oferir l'assistència «de manera voluntària» i en grups reduïts a aquells alumnes que finalitzin una etapa educativa, així com també un «servei personalitzat a l'alumne que li calgui», va explicar, ahir, el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

«El curs acaba com estava previst i, tal com es va declarar a la conferència d'educació, acabarà el 19 de juny», va explicar el conseller en roda de premsa. «El curs actual no tornarà a reprendre's de forma tradicional, no hi haurà classes com estaven enteses. S'està fent telemàticament i acabarà telemàticament», va afirmar.

Per tant, la docència telemàtica seguirà com a via principal seguirà com fins ara. Així, doncs, la reobertura està enfocada, d'una banda, a oferir suport a les famílies i acompanyament a alumnes que finalitzen etapes educatives –com ara 6è de primària, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat–, que vol afavorir la finalització de projectes, orientació cap a l'estudi de les següents etapes o la preparació de proves d'accés a la universitat.

El llindar màxim d'alumnes per aula ve determinada segons l'etapa: 5 a les llars d'infants (els petits de menys de 12 mesos tenen prohibida l'assistència per vulnerabilitat del seu sistema immunitari); 13 pels grups d'Educació Infantil i Primària; i, finalment, 15 per a Educació Secundària Obligatòria (ESO) i ensenyaments postobligatoris (cicles formatius i Batxillerat). D'altra banda, també preveu organitzar atenció personalitzada i grups reduïts per a tasques de reforç per aquells alumnes que, sigui quin sigui el nivell, es cregui oportú i necessari.

En qualsevol cas, la Generalitat ha descartat l'obertura del servei de menjador durant la recta final del curs. Pel que fa al transport escolar, només es permetrà «en casos específics i necessaris», on s'aplicaran les mesures existents en el transport públic. També cal tenir en compte que les escoles d'educació especial no estan incloses a aquest pla i segons afirma el propi Departament d'Educació, estan treballant en un pla específic, que es «concretarà properament», tant pel final d'aquest curs com pel vinent, ajustat a la vulnerabilitat del seu alumnat.



Mesures estrictes

Els centres s'hauran d'organitzar sense comptar amb l'assistència presencial dels professionals que formen part de grups de risc: els de més de 60 anys d'edat, dones embarassades, i aquells que pateixen malalties cròniques.

El pla indica fer les entrades i sortides del centre de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. A més, s'assenyala com a recomanació que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte escolar. També es contempla el rentat de mans durant les hores en què s'estigui al centre, amb dispensadors de solució hidroalcohòlica col·locats a diferents punts estratègics, com ara passadissos, menjador, etc.

Pel que fa a les mascaretes, la recomanació és que tant alumnat com docents en portin quan no es pugui garantir la distància de seguretat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus