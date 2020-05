Pedro Duque es reuneix amb quatre projectes sobre vacunes per la COVID-19

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, va fer ahir una videoconferència amb els responsables de diversos projectes que treballen en el desenvolupament de possibles vacunes enfront del coronavirus, que reben finançament del Fons COVID-19, amb l'objectiu de conèixer els avanços en les seves recerques.

A Espanya hi ha en aquests moments deu projectes de vacunes en fase preclínica, amb orientacions diferents. Entre aquests, n'hi ha tres de liderats per investigadors del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) o Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) ha rebut una partida de 4,45 milions d'euros per a projectes de vacunes, anticossos i antivirals.

Els set restants són de diferents centres de recerca que han estat seleccionats pel Fons COVID-19 per rebre finançament. En total, se'ls ha concedit 2,3 milions d'euros d'aquesta convocatòria, que gestiona l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). A més, el mateix ISCIII té en marxa un altre projecte sobre vacunes, en el Centre Nacional de Microbiologia (CNM), liderat per l'investigador Vicente Mas, que donarà suport a la resta de recerques, proporcionant dades de la resposta immune i millorant la composició dels possibles candidats a vacuna.

Els investigadors han explicat l'estat de les seves recerques i els progressos que han fet en les últimes setmanes al ministre Pedro Duque, que ha reiterat el suport del Govern a les seves recerques i els ha instat que continuïn col·laborant entre ells.