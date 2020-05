Ryanair creu que les quarantenes de 14 dies pels viatgers són «inviables» i diu que «no tenen base científica ni mèdica»

Ryanair s'ha mostrat totalment contrària a aplicar quarantenes de 14 dies pels viatgers internacionals que hagin finalitzat el seu viatge. A través d'un comunicat, el conseller delegat de l'aerolínia, Michael O'Leary, ha titllat aquesta mesura "d'inviable i ineficaç" i ha assegurat que "no té base científica ni mèdica". Per altra banda, la companyia ha celebrat les mesures proposades per la Unió Europea, basades a incentivar l'ús de mascaretes per limitar la propagació de la covid-19 en aquells entorns on el distanciament social no és possible. Amb aquests protocols, l'empresa confia a poder reprendre la seva activitat de cara al pròxim 1 de juliol.

En el mateix comunicat, Ryanair ha sol·licitat als governs del Regne Unit i Irlanda que abandonin les mesures de quarantena obligatòries de 14 dies i ordenin l'ús de mascaretes per als passatgers d'avions, trens i del metro de Londres. Segons Ryanair, "els ciutadans europeus podran viatjar de forma segura durant les seves vacances fent ús de mascaretes facials i sotmetent-se a proves de temperatura".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus