Tossa farà controls de temperatura i limitarà l'aforament de turistes

«Volem estar preparats i fer que la gent se senti segura quan vingui», explica l'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom. Aquesta és la motivació que ha portat l'Ajuntament del municipi a anunciar les primeres mesures de cara a la temporada d'estiu, entre les quals han explicat que es limitarà l'aforament turístic en el nucli urbà i es faran controls de temperatura en els punts d'accés. Des del consistori defensen que aquestes mesures permetran controlar que no hi hagi aglomeracions en punts concrets i molt freqüentats, com ara: l'entrada al Museu Municipal, el far o l'estàtua d'Ava Gardner. Des de l'Ajuntament destaquen que aquest control d'aforament anirà lligat a una aplicació que permetrà controlar les zones més concorregudes i oferirà informació turística per ajudar els turistes a decidir què fer i per on anar. Segons han avançat, aquesta aplicació ajudarà els usuaris a conèixer quina és la densitat de població que hi ha en cada zona en temps real i les opcions de mobilitat que tenen.

Pel que fa als controls de temperatura, Colom apunta que la proposta inicial és realitzar aquests controls en espais propers o limítrofs amb zones d'aparcament. Subratlla que el fet que «pràcticament tothom» qui vol accedir al municipi ha de passar per la carretera que connecta amb Lloret o Llagostera «fa més fàcil una acció d'aquestes característiques»: «El control de temperatura anirà lligat amb l'espai d'expedició de tiquets per a l'aparcament, creiem que serà més pràctic». Colom avança que la idea és que hi hagi alguna persona que actuï d'informador i que pugui respondre consultes relatives a la seguretat i la prevenció.

L'alcaldessa afegeix que resten «a l'espera» de l'executiu central per saber exactament com poden actuar i critica la lentitud de l'administració espanyola pel que fa a mesures per als municipis costaners: «Ens hi hem posat [a preparar mesures] perquè l'administració va tard. Nosaltres hem de fer que el turista que vingui se senti segur. És un temps molt crític i la manca de mesures genera intranquil·litat», apunta. Colom subratlla que la infraestructura al voltant del turisme no es pot preparar d'un dia per l'altre i demana una normativa estatal per a l'accés a les platges: «El tema de les platges l'hem estudiat però estem esperant què diu l'Estat. Hem vist el que han fet altres municipis, com Lloret, però cada població costanera té unes característiques diferents i penso que ha de ser l'Estat qui ens doni les pautes a seguir. Jo tiraria pel dret i començaria, perquè hem de contractar personal de temporada i això no es fa en un dia». Colom afegeix que «no hem de donar la sensació d'excessiu control, però sí oferir facilitats i marcar unes pautes per mantenir el municipi lliure de contagis i aconseguir que, a més, gaudeixin de la tranquil·litat i els espais naturals de la vila», conclou.

La temporada d'estiu

Pel que fa a les previsions de cara al turisme que hi haurà aquest estiu al municipi, l'alcaldessa reflexiona que la pandèmia representa una «oportunitat per retornar al turisme de proximitat»: «En el nostre cas, sabem que tindrem turisme de segones residències i d'altres punts de l'estat. Crec que la pandèmia generarà un descens del turisme estranger i es crearà l'oportunitat de fer un gir i tornar cap al turisme dels orígens. Aquí hi ha moltes rutes relacionades amb la història i la cultura, tenim una gran gastronomia i un entorn natural molt bonic. Espero que el turisme es retrobi amb Tossa de Mar i els seus orígens».

El president de l'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa de Mar, Francesc Zuchitello, es mostra favorable a les mesures anunciades per l'Ajuntament de cara a la temporada d'estiu i assegura que «la prioritat de les destinacions turístiques, indiferentment del nombre de visitants, és transmetre seguretat i tranquil·litat».