Turisme Garrotxa posa en marxa una campanya amb descomptes de fins al 30% en les reserves de sanitaris

Turisme Garrotxa ha posat en marxa una campanya amb descomptes de fins al 30% a les reserves per als professionals sanitaris. Amb el lema 'Ara us cuidem nosaltres', el sector turístic vol agrair la tasca que estan fent amb els pacients de covid-19 des de la primera línia i, al mateix temps, contribuir a la reactivació econòmica d'un sector que ha quedat molt tocat per l'estat d'alarma. Més de 35 establiments s'hi han sumat i la campanya estarà oberta fins al 25 de març del 2021, període en què els treballadors sanitaris podran escollir entre diferents estades i experiències turístiques a preus especials.

Establiments turístics de la Garrotxa proposen per als professionals sanitaris estades i activitats d'oci amb descomptes en reconeixement a la feina que vénen fent amb la covid-19. Coincidint amb la progressiva reobertura dels establiments turístics, Turisme Garrotxa enceta la campanya 'Ara us cuidem nosaltres', que té per objectiu fer un gest solidari cap al col·lectiu sanitari i, alhora, "ajudar a remuntar la difícil situació en la qual es troba el sector turístic actualment".

Després de la campanya 'La Garrotxa en pausa', en què Turisme Garrotxa va llançar un vídeo amb imatges evocadores del territori i amb el missatge de responsabilitat cap al visitant de quedar-se a casa, mentre la comarca es preparava per a la seva futura acollida, ara l'Associació inicia accions per promoure la reactivació de l'activitat turística.

L'associació treballa en accions de promoció per ajudar a reactivar el sector turístic a curt termini, però també amb la mirada posada cap al nou turisme post-Covid-19. S'ha creat un grup de treball amb altres sectors econòmics de la comarca a partir del qual es dissenyarà una "estratègia de reposicionament" de la Garrotxa.

