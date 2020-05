Voluntariat a Girona Est amb carpeta, ordinador i vambes

LAmin Bellaha té dinou anys, estudia Enginyeria Informàtica a l'escola politècnica de la UdG, és atleta d'alt nivell –entrena sis dies a la setmana– i, en les seves estones lliures, fa de voluntari de Càritas ajudant infants del seu barri de tota la vida –el de Vila-roja, a Girona– a assolir els seus objectius acadèmics. Bellaha, juntament amb la Mireia Porta i la Patrícia Carenys, és un dels tres guanyadors dels premis Compromís i Participació, impulsats per la Fundació Girona Est i el Patronat Politècnica, amb el suport de la Fundació Marlex, que volen fomentar el voluntariat entre els alumnes de la Politècnica, especialment en relació als barris de Girona Est (Vila-roja, Font de la Pólvora, la Creueta, Mas Ramada i Grup Sant Daniel). Els tres guanyadors d'aquesta segona edició dels guardons –als quals s'han presentat nou candidatures– s'emportaran 1.666 euros que els serviran per pagar la matrícula universitària de l'any vinent.

Per a Amin Bellaha, involucrar-se en el voluntariat del seu barri va sorgir de forma natural: fins a tercer d'ESO ell mateix havia estat alumne del servei de reforç escolar, però a partir de quart es va adonar que se li donaven bé les ciències, sobretot les matemàtiques, i que podia ajudar altres companys amb els seus estudis. «En haver estat primer alumne i després voluntari, de seguida vaig veure que podia entendre molt bé els dubtes que tenien els alumnes», explica. En aquests moments, fa de voluntari en dos projectes: Caritas Jove i el Servei d'Intervenció Educativa (SIE).

Bellaha reconeix que, a l'hora d'educar els infants, les famílies juguen un paper primordial. En el seu cas, reconeix que la seva ha estat i segueix essent imprescindible per ser una persona tan activa: «Som molts germans, i els meus pares sempre ens estan dient que no podem estar quiets sense fer res», assenyala.

A banda de dedicar-se al voluntariat amb alumnes, Bellaha, que forma part de la Fundació Girona Est, treballa en diversos fronts per acabar amb l'estigmatització del seu barri i els del seu voltant. Per exemple, fa de c ommunity manager per a diferents projectes de la fundació als barris de Girona Est, des d'on dona a conèixer continguts positius relacionats amb la zona. També s'ha involucrat en projectes de la fundació que encara es troben en una fase més iniciàtica, per exemple en l'àmbit musical. En aquest sentit, considera que els barris de Girona Est han canviat molt en els darrers anys, però creu que «costa molt» canviar la seva imatge de cara a la resta de la ciutadania.

Per sorprenent que sembli, Bellaha explica amb naturalitat que no li costa trobar hores al dia per estudiar, treballar, entrenar i fer de voluntari. «Sempre he pensat que si vols alguna cosa, trobes temps per fer-la», afirma.