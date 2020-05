Els càmpings creuen que «es posaran en marxa» el mes de juny

«Calculem que durant el mes de juny es posaran en marxa pràcticament tots els càmpings gironins», va afirmar ahir el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra. La regió sanitària va entrar en fase 1 dilluns però, tot i això, els càmpings encara no han reobert. Segons va subratllar Gotanegra, les restriccions que obliguen a tenir alguns serveis tancats compliquen reprendre l'activitat però, a més, també remarca que per al sector és «clau» i «imprescindible» tenir un calendari precís sobre quan es permetran els moviments interprovincials i, sobretot, quan podran arribar turistes europeus. Gotanegra exposa que alguns clients fidelitzats mantenen la reserva «a l'espera» de confirmar si podran venir de vacances.

«Primer necessitàvem uns protocols assumibles i, en segon lloc, saber quan hi haurà un mobilitat real, tant a nivell interprovincial com europeu o internacional», va subratllar el president dels càmpings gironins. Miquel Gotanegra explica que, un cop fetes públiques les restriccions per a la reobertura en fase 1, els càmpings de la demarcació estan treballant en els protocols per adoptar totes les mesures higièniques i sanitàries necessàries. El president de l'associació va destacar que els establiments estan «treballant intensament» i estan preparats per tornar a rebre turistes. Quan podran arribar els visitants, però, encara és una incògnita.

La previsió amb la qual treballen ara és que al llarg del mes de juny es posin en marxa «pràcticament tots els càmpings» i que estiguin en funcionament a principis de juliol.

Tot i que amb l'entrada en fase 1 els càmpings podien reobrir, Miquel Gotanegra afirmava que ho han fet «molt pocs» arreu de Catalunya. Gotanegra, que també és president de la Federació Catalana de Càmpings, especifica que és «molt difícil» reprendre l'activitat amb alguns serveis (piscina, animació, sanitaris o restaurants) tancats: «Un càmping potser perd encant amb totes aquestes instal·lacions tancades». «Per al sector és molt important que les instal·lacions estiguin funcionant», va dir el president dels càmpings que també recordava que el turisme estranger representa el 75-80% dels visitants dels càmpings catalans i el percentatge fins i tot és més elevat en els que estan a la costa.