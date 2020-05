Cinc sindicats demanen la dimissió del conseller Bargalló

El món educatiu trontolla a mesura que s'apropa un final de curs insòlit, sense saber tampoc del cert si al setembre hi haurà la convencional tornada a l'escola, ja que, ahir, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va admetre que no es pot dir «res amb seguretat» sobre l'inici de curs del setembre.

A Catalunya, mentrestant, hi ha malestar entre els sindicats educatius pel pla anunciat dimecres pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, que planteja la reobertura de centres educatius el mes de juny en totes aquelles regions sanitàries que es trobin en fase 2 de desescalada. Concretament, cinc sindicats –Ustec·Stes, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT i CGT– han signat un comunicat conjunt en què demanen la dimissió del conseller per «no escoltar» els treballadors i derivar la responsabilitat de la reobertura de centres en fase 2 a les direccions i el personal. En aquest sentit, demanen que es reconsiderin els termes per reobrir les escoles i instituts.

Els sindicats mostren la seva «preocupació i malestar» amb el pla per no haver-se negociat amb els ells i la comunitat educativa, i consideren que aquesta falta de negociació deixa en vulnerabilitat els treballadors dels centres, els alumnes i la salut pública en general. Entre les crítiques, lamenten que el pla no concreta suficientment com haurà de desenvolupar-se la tornada als centres i amb quins recursos, «i deixa a l'arbitri de les direccions l'última concreció atenent a l'autonomia de centres». Els sindicats sotasignants assenyalen que les direccions es troben «desbordades» ja que al mateix temps que preparen la reobertura de centres en la fase 2, hauran d'organitzar de la millor manera el proper curs. Per aquest motiu, demanen com s'ha de mantenir al mateix temps l'atenció telemàtica i presencial que la Generalitat proposa per al mes de juny sense cap augment de professorat.

Comissions Obreres, per la seva banda, no ha signat el comunicat conjunt, si bé el mateix dimecres van difondre el seu comunicat lamentant que es tractava d'una normativa «completament unilateral que ignora i menysprea» la comunitat educativa i els seus representants.



Setembre, «res amb seguretat»

A La Moncloa, per la seva banda, lamenten que poca cosa poden concretar de cara al curs 2020-2021. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va admetre ahir que no es pot dir «res amb seguretat» sobre la tornada als centres educatius en desconèixer-se l'evolució de la pandèmia. Tot i així, va apuntar que s'haurà de procurar el major nombre d'alumnes en les classes presencials.

També va recordar que és competència de Sanitat el fet de dictar les pautes sanitàries per al funcionament dels centres educatius i que, per tant, haurà de ser el ministeri encapçalat per Salvador Illa el que haurà de decidir com s'haurà de fer la tornada (i si docents i alummes hauran de fer el test).

A més, va especificar que s'haurien de fraccionar i dividir tots aquells grups de més de 15 alumnes per poder complir amb la distància de seguretat de dos metres, per la qual cosa va instar a aprofitar «tots els espais físics dels centres», com ara biblioteques, gimnasos o sales d'actes.