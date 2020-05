El Consell de la Selva vol retornar la gestió dels menjadors escolars a Educació

El president del Consell insisteix que mentre ha durat la licitació dels menjadors amb les AMPAs a la comarca «s'ha negociat per arreglar el fet de la gestió indirecta i nosaltres no tenim cap pretensió, però no hi ha cap informe que avali aquesta mena d'operacions amb diners públics en contractació pública i, veient aquest percal, pensem que és millor tornar les competències a Educació». Balliu afegeix que hi ha un cas, a Vilobí d'Onyar, on Ensenyament porta directament la gestió del servei de menjador: «Nosaltres vam demanar a Ensenyament que deixés a l'Ajuntament de Vilobí fer la gestió i ens van dir que això no era possible. Al final, l'empresa que ha guanyat el concurs és de Castellar del Vallès... Després ja podem anar parlant de proximitat. Se'ns acusa constantment de voler guanyar diners a costa del servei de menjador i això no és cert», conclou Balliu.



Marc legal

L'esmentada llei d'acompanyament a la Llei de pressupostos exposa que «amb la finalitat de promoure la participació de les famílies d'alumnes en la gestió dels centres educatius, les seves associacions podran gestionar els respectius menjadors escolars mitjançant la subscripció de convenis de gestió amb la corresponent administració titular», un fet que fins ara no quedava regulat –ja que la darrera normativa al respecte és de l'any 1996– i que reclamaven algunes AMPAs en considerar el servei de menjador és un àmbit educatiu del centre. Davant aquesta modificació aprovada el mes passat, la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya va reclamar als consells comarcals el compliment de la llei i, en el cas de la Selva, aquest Consell va respondre que només permetria convenis si les AMPAs en feien una «gestió directa», és a dir, que la contractació del personal es faci directament des de l'associació i no se subcontracti cap empresa. A més a més, el Consell instava les AMPAs a respondre abans del 31 de maig, argumentant que calia preparar la gestió del curs vinent –a la comarca de la Selva hi ha 8 centres on el servei de menjador és gestionat per AMPAs i un centre on és gestionat directament per Ensenyament.

El portaveu de la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, Xavi Villareal, subratlla que amb la Llei d'acompanyament de pressupostos «es tanca el debat sobre la legalitat»: «La nova llei estableix un marc legal, el que passa és que alguns consells han fet una interpretació interessada i han dit que només signaran convenis amb AMPAs que facin una gestió directa i això és difícil d'assumir perquè recau molta responsabilitat sobre un òrgan ja de per si carregat». Segons el portaveu, la possibilitat que els consells comarcals retornin la gestió a Educació possibilita que s'obri la porta a la municipalització: «Entenc que el Departament d'Educació, com a titular, tindria la competència de decidir sobre la gestió final». En qualsevol cas, Villareal destaca que «tan sols demanem que es contemplin tots els models i que s'articuli el diàleg per desencallar aquest tema».



Un Consell dividit

En el cas de la Selva, la situació representa una «patata calenta» per a l'administració, ja que enguany finalitza el contracte de gestió del servei de menjador dels vuit centres de la Selva gestionats per AMPAs –dos d'aquests centres fan la gestió directa i sis la subcontracten, mentre que un cas està gestionat directament des d'Ensenyament. I l'any 2021 finalitza el contracte de la resta de centres, adjudicat a Eurest Colectividades des del 2013. Ahir a la tarda, el Consell va celebrar per via telemàtica una comissió informativa on el PSC i IpS –socis de govern amb JxCat al Consell– es van mostrar favorables al retorn de competències, mentre que ERC, CUP i comuns es van mostrar en desacord i Ciutadans es va abstenir. Si no canvia res de cara a dimarts, Ensenyament recuperarà la gestió dels menjadors de la comarca de la Selva. Fonts del partit republicà no entenen el canvi de parer i demanen que es compleixi la llei.

Interpel·lat sobre aquesta situació, el responsable dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, respon que «no vull especular fins que no tinguem la confirmació oficial». Sobre la finalització d'alguns contractes, Fonalleras indica que «en aquest cas el més factible segurament seria una pròrroga d'un any». Pel que fa a l'argument del president del Consell per retornar les competències, Fonalleras apunta que «nosaltres ens regim per la normativa i aquesta és la que es va aprovar el dia 24 d'abril. La llei és totalment normativa».