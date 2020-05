Demanen enllestir les obres de la casa de Salvador Dalí a Figueres

Els empresaris de Comerç Figueres Associació, l'Associació d'Hotels de Figueres i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà han demanat a l'Ajuntament de Figueres que desencalli les obres de la casa natal de Salvador Dalí.

Segons els tres col·lectius, aquest equipament «és un pol d'atracció de visitants molt important per a la ciutat» i per això urgeix enllestir els treballs d'aquest espai. A més demanen a l'Ajuntament que no visqui més d'esquena al Museu Dalí.

Les tres entitats consideren que el consistori no aprofita tot el potencial que té la ciutat, com ara l'estació del tren d'alta velocitat, la zona fronterera o la proximitat del mar. El col·lectiu, també, ha plantejat propostes per dinamitzar l'eix comercial.

D'altra banda, els tres col·lectius consideren que millorar la neteja és prioritari abans d'iniciar campanyes de promoció de la ciutat.