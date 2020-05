Digitalització i col·laboració, claus per a la innovació turística

El sector turístic veu en la digitalització i la col·laboració entre col·lectius dos factors clau per a la innovació. La crisi del coronavirus obligarà a repensar moltes de les accions quotidianes de les empreses, com els check in i check out i portar-los al món digital o buscar noves estratègies de màrqueting centralitzades en les xarxes socials. Així ho van exposar ahir al migdia diversos convidats en un webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme. El director del clúster empresarial El Sol dels Pirineus, Ramon Treserras, va apuntar que caldrà «pensar més en les experiències turístiques» que poden tenir els visitants i fomentar el valor afegit de les estades amb tractaments de benestar.

La crisi sanitària provocada pel coronavirus obligarà a repensar el sector turístic de dalt a baix. Si bé fins ara la gent accedia a l'hotel fent el check in físicament, el perill de contagi podria traslladar-lo al món digital a partir d'aquest estiu en bona part dels establiments. Aquest és un dels exemples de com la tecnologia pot ajudar en la innovació dels establiments.

El CEO i fundador de l'empresa Guessmate, Albert Cadena, va explicar que la crisi sanitària «accelerarà la transformació digital», un camí que «fa anys» que es va fent «a poc a poc». Cadena va mostrar un aplicatiu que ha preparat la seva empresa per tal que els clients puguin registrar-se a l'hotel de forma digital. Una vegada el client introdueix les seves dades i el codi de reserva, el programari demana fer una fotografia del seu DNI i posteriorment una selfie per comprovar que és la mateixa persona.

El fundador d'aquesta empresa va destacar que «la tecnologia ha d'ajudar a simplificar la vida» de les persones, ja sigui «encarregant-se de tràmits administratius» o «eliminant cadenes de processos que no tenen valor en els hotels». De fet, Cadena va detallar que treballen amb aplicatius com ara demanar alguna cosa per menjar amb el servei d'habitacions des del mòbil o fer cartes dels restaurants digitals.

Per la seva banda, el director del clúster empresarial El Sol dels Pirineus, Ramon Treserras, va destacar que la crisi del coronavirus «agilitzarà» una tendència que ja estava en augment com ara «fomentar el valor afegit en les estades» i també «pensar més en les experiències». De fet, Treserras va explicar que el seu clúster, situat a la Cerdanya, ja fa temps que ha decidit enfocar-se a potenciar el benestar i la salut com a reclam turístic. El director va detallar que aquest enfocament genera «un valor afegit a la destinació» que els permet destacar per sobre d'altres llocs de muntanya.

D'altra banda, el debat també va posar sobre la taula la necessitat de col·laborar entre diferents sectors. De fet, els ponents van remarcar la importància d'unir àmbits com l'empresa i la universitat, que a vegades van molt separats.A més, creuen que les aportacions tecnològiques i eines digitals també han d'anar acompanyats de formació i educació.