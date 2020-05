Dotze pacients en estat greu per Covid-19 a Girona, la xifra més baixa des del 19 de març

Segon dia consecutiu de descens del nombre de pacients en estat greu ingressats en hospitals de la regió sanitària de Girona per la covid-19. Segons les dades de Salut, actualment hi ha dotze pacients de gravetat, cinc menys que ahir. A més, és la xifra més baixa des del 19 de març, quan n'hi havia tretze. Després del repunt que es va registrar dimecres per primer cop en vint dies, continua la tendència a la baixa del nombre de malalts en estat greu a la demarcació. Les mateixes dades indiquen que, per tercer dia seguit, es redueixen també el total d'ingressats per la pandèmia. Actualment n'hi ha 161, dos menys que ahir i 21 menys que dilluns, quan es va registrar un repunt.

Després que dimecres es trenqués la tendència a la baixa i per primer cop des del 29 d'abril augmentessin els pacients de gravetat ingressats en hospitals de la demarcació, la regió sanitària de Girona registra de nou una tendència descendent en el nombre de pacients en estat greu. A hores d'ara, arreu de la demarcació hi ha dotze malalts greus, cinc menys que ahir quan n'eren disset.

Agafant com a referència dimecres, quan hi va haver el repunt i hi havia dinou pacients en estat greu, la reducció de malalts de gravetat en els darrers dos dies és de set pacients. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

Per tercer dia consecutiu, hi ha hagut un descens en el nombre total d'ingressat per la pandèmia. Dimarts es va detectar un repunt, i el nombre de pacients afectats per la pandèmia va arribar als 182. Segons les dades de Salut, dimecres la xifra d'ingressats va baixar a 176, ahir dijous a 163 i aquest divendres s'ha registrat un nou descens. En concret, de dos pacients.

És a dir, que actualment hi ha 161 ingressats per la covid-19 als diferents hospitals. Des de diumenge, als diferents hospitals de la demarcació hi ha menys de 200 pacients amb coronavirus. El dia amb més ingressos a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.



Nou repunt de sanitaris



Les dades d'aquest divendres recullen un nou repunt del professionals sanitaris a qui han detectat el virus i és el segon d'aquest setmana. En el de dimarts, els sanitaris contagiats van incrementar-se fins als 49, quan dimarts n'eren 33. Ahir hi va tornar a haver un nou descens passant de 49 a 45 però aquest divendres han detectat un nou increment.

Segons les dades de Salut, a hores d'ara hi ha 48 professionals que s'ha confirmat que tenen la infecció, tes més que ahir. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

