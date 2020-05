Els experts diuen que el coronavirus pot desactivar-se de manera natural durant l'estiu

Avisen que serà difícil fer grans quantitats de vacunes Afirmen que un 44% dels infectats lleus no desenvolupen prou anticossos

acn/ddg en una entrevista a l'emissora rac-1, clotet i blanco, que han participat en la investigació que ha descobert que un 44% dels infectats lleus de la covid-19 no desenvolupen prou anticossos com per quedar immunitzats, han fet una crida a la

21.05.2020 | 23:41