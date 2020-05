Farmacèutics a primera línia contra el coronavirus

El col·lectiu dels farmacèutics és un dels que s'ha posat a primera línia en la lluita contra el coronavirus. I la pandèmia ha coincidit, precisament, amb els 25è aniversari d'Ecocèutics, una companyia nascuda a Girona l'any 1995 i que actualment agrupa més de 170 farmàcies de Catalunya (la majoria a Girona i Barcelona) i les Illes Balears. Entre els seus objectius hi ha ajudar les farmàcies a trobar solucions de gestió, màrqueting i recursos humans a través de les noves tecnologies, però també posar en relleu la tasca sociosanitària que porten a terme els farmacèutics, i que durant aquesta pandèmia ha estat més evident que mai.

«Vam començar al bar Garbí de Girona, quan ens vam reunir quatre farmacèutics joves i amb molt de cabell», recorda Francesc Folch, un dels impulsors del projecte. En aquells moments, indica, la gent del gremi de la farmàcia era molt tancada, de manera que ells van decidir unir-se per col·laborar i ajudar-se. La xarxa va anar creixent i el 2005 es van constituir en societat. Durant els 25 anys que porten en actiu han vist com el canvi de segle transformava el món de la farmàcia, sobretot en l'aspecte tecnològic, però han encarat els canvis de forma col·laborativa i aprenent els uns dels altres. «La idea, sobretot al principi, era aprofitar les potencialitats de cadascú, de manera que si algú era expert en algun tema ens ho explicava als altres, ens recomanava què comprar, ens feia formacions...», recorda Folch. Ara, malgrat que Ecocèutics ha crescut molt, es continua mantenint part d'aquell esperit, de manera que continuen anant «tots a la una i amb molta transparència», explica Folch. També es caracteritza per tenir tot l'etiquetatge propi en català.

La crisi del coronavirus els ha sacsejat, com a tots els sectors, però Folch es mostra satisfet de com l'han encarat. «Al principi els farmacèutics estàvem amb por, com tothom, però la resposta de l'equip ha estat espectacular. La gent ha treballat moltes hores, amb responsabilitat, al principi vam haver d'improvisar mampares, després ja vam anar rebent tot el material... ha estat tot un repte, però també una manera de reivindicar-nos», assenyala. A nivell social, també han volgut aportar el seu granet de sorra, i durant el confinament van impulsar a les xarxes socials la campanya #JoEmQuedoALaFarmàcia. La iniciativa animava els farmacèutics a compartir a les xarxes les accions que duien a terme des dels seus establiments, per tal de donar visibilitat a la tasca sanitària que es porta a terme des de les farmàcies.