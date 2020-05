El Govern demana «no abaixar la guàrdia» per evitar rebrots

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar ahir a la ciutadania «no abaixar la guàrdia» davant els possibles rebrots que pot experimentar la pandèmia fins que no s'hagi desenvolupat la vacuna o un tractament eficaç per curar la malaltia covid-19.Fins llavors, va asseverar,el coronavirus «no marxarà».

Per aquest motiu, va recordar la importància de mantenir actius els «tallafocs» al SARS-CoV-2, amb mesures de distanciament, higiene, aïllar-se quan se sospitin dels símptomes, i utilitzar correctament la mascareta. «L'incendi segueix encès i un cop de vent pot tornar a fer cremar el bosc», va comentar Illa, en al·lusió als eventuals rebrots, durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats.

L'oposició de grups parlamentaris de Vox i PP, per la seva banda, van retreure-li el canvi de criteri del govern respecte l'ús de mascaretes –obligatòries des d'ahir en els espais públics, fins i tot a l'aire lliure quan no sigui possible la distància de seguretat–, després de passar de «recomanables» a «obligatòries». Illa va al·legar que, en tot cas, el govern «sempre» ha recomanat l'ús de mascaretes, tot i que no substitueix altres mesures imprescindibles com la distància personal.