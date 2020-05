Independents Per Fornells fa una crida per constituir una "Comissió de treball COVID" amb veïns i entitats municipals

Independents Per Fornells, grup a l'oposició a l'Ajuntament de Fornells, ha fet una crida per impulsar una "comissió de treball COVID", que segons han explicat en un comunicat, "ha d'estar formada pels partits representats a l'Ajuntament, totes les entitats municipals i tots els veïns i veïnes que vulguin formar-ne part" per tal de fer més participativa la presa de decisions i crear un espai de debat que "actuï de canal de participació formal i periòdic".

Aquesta és la mesura "més urgent", assenyalen, "ja que creuen necessari un espai més obert, encara que tanmateix sense la voluntat de superar la sobirania del ple". Es tracta d'una de les 17 mesures "necessàries i executables" proposades en un pla de xoc post-COVID-19 per fer front a la crisi econòmica i social de la pandèmia, que han fet arribar en un document a la resta de regidors i regidores del ple municipal i així poder-les treballar conjuntament.

Entre les mesures presentades destaquen el doblament de partida d'ajudes socials dels pressupostos (encara no aprovats), avançar en la recuperació de sobiranies municipals o la creació d'horts comunitaris en espais no urbanitzats per a recuperar espai comú i impulsar iniciatives autogestionades.