L'hospital d'Olot permetrà visitar pacients operats sense covid-19 a partir del dia 25

L'hospital d'Olot permetrà a partir del 25 de maig les visites de familiars a pacients que estiguin ingressats en les àrees de traumatologia, ginecologia, cirurgia i medicina interna així com de les parteres que hagin d'ingressar. Només es permetrà en pacients que no hagin donat positiu per covid-19. Es limita a una persona i a visites de mitja hora o una hora com a màxim i amb unes franges horàries que van de les 11 h. a les 13 h. i de les 17 h. a les 19 h. També es demana higiene de mans i l'ús de mascareta quirúrgica abans d'accedir a la unitat.

Des del centre hospitalari informen que l'activitat quirúrgica ja ha recuperat la normalitat. Per garantir la seguretat, es fa una PCR als pacients abans de la cirurgia per adoptar les mesures de seguretat més adequades.

Actualment hi ha tres pacients ingressats per covid-19 i cap professional que hagi donat positiu per covid-19. S'ha fet una alta a un pacient amb coronavirus i en total se n'han fet 109 des de l'inici de la pandèmia.

