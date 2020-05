L'ICRA investiga si les depuradores eliminen el coronavirus

Una investigació de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) dirigida per Lluís Corominas, Mira Petrovic i Carles Borrego servirà per avaluar l'efectivitat de les depuradores en l'eliminació del SARS-CoV-2. Es tracta del projecte SCOREWater, que fa un seguiment de la situació pandèmica a Igualada, Manresa i Barcelona a partir de l'aigua residual, tot identificant els marcadors moleculars del coronavirus en aigua d'entrada i sortida de les depuradores. D'aquesta manera, la investigació permetrà realitzar un seguiment de la propagació de l'epidèmia en cadascuna d'aquestes comunitats, així com avaluar fins a quin punt el pas per les depuradores permet eliminar el SARS-CoV-2.



Recerques liderades per dones

Arreu de Catalunya, la comunitat acadèmica està portant a terme diferents recerques per tal de fer front al coronavirus més enllà de l'àmbit estrictament mèdic, moltes de les quals estan liderades per dones. Entre elles hi ha investigadores com Laura M. Lechuga, que dirigeix un projecte europeu per a la diagnosi ràpida i el monitoratge del virus; Núria Montserrat, que investiga un fàrmac per bloquejar efectes del coronavirus; o Juana Díez, que treballa en una plataforma per al desenvolupament ràpid d'antivirals.

Amb la difusió d'aquests projectes, la Generalitat vol «posar nom al talent científic femení que està molt present en l'esforç de recerca en teràpies, tractaments, epidemiologia i prevenció de la covid-19». Tota la recerca sobre la malaltia es recull en una pàgina web.