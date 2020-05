Mascareta sí, però els guants «haurien d'estar prohibits»

Posar-se guants abans de sortir al carrer pot semblar una mesura extra ideal per completar el kit de protecció de la mascareta obligatòria, però resulta que, de vegades, esmerçar energies i esforços en complements addicionals pot arribar a ser contraproduent. En aquest cas, no cal pecar de prudència, vaja, perquè anar amb les mans cobertes pot acabar convertint-se en temerari.

Mascareta, sí. Ara bé, els guants «haurien d'estar prohibits», va alertar, ahir, el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'hospital Parc Taulí de Sabadell. No hi ha cap norma que en prohibeixi l'ús, sinó que més aviat es mira amb bons ulls, ja que popularment es concep com una major protecció.

De fet, un xofer d'autobús de l'estació de Girona explicava fa dies en aquest diari que la gran majoria de viatgers respectava «molt bé» el fet de «portar mascareta, i molts fins i tot guants» en els trajectes, valorant les extremes precaucions. Doncs al contrari del que es pensava fins ara, aquest ús de guants entre la població general és, per a Cervantes, una «equivocació molt gran».

Segons va explicar en una entrevista al programa Planta Baixa, a TV3, «no és un mecanisme de seguretat ni molt menys» perquè contribueix a passar més hores sense rentar-nos les mans –«ens pensem que estem protegits»– però resulta que el guants que toquen els productes de la compra són els mateixos que passen pel seient de l'autobús o la barra del metro, i això fa que anem repartint el virus d'un lloc a un altre. «Si portem un guant posat tot el matí, ens anirem tocant el nas, les mans... és pitjor que portar les mans sense guants perquè no ens les rentarem en cap moment», va asseverar. Per aquest motiu, no és recomanable portar guants (millor reservar-los per protegir-se del fred), i cal ser insistents en rentar-nos les mans regularment.



Excepció amb els d'un sol ús

Cal diferenciar-ne, però, els guants de plàstic d'un sol ús, com els que ens donen en els establiments de botigues, fruiteries i supermercats per fer-hi la compra. Aquests sí que són recomanables perquè «actuen de barrera en tocar productes sensibles», i es llencen després del seu ús puntual.



La contenció de la mascareta

Pel que fa a la mesura de la mascareta quirúrgica obligatòria, aquesta sí que marca una diferència important, ja que redueix fins a tres vegades la distància que poden recórrer les gotes i partícules mucosalivars, que surten propulsades quan tossim, parlem o estornudem. Sense mascareta, la força d'un estornut pot arribar fins als set metres de distància, la tos arriba als dos metres i la respiració, al metre i mig. En canvi, amb la protecció, el radi de perill queda completament reduït.